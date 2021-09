Desde que Ángel Comizzo le dio algunos minutos en la Liga 1, Piero Quispe ya había dado muestras que tenía potencial para destacar. Con la llegada de Gregorio Pérez al banquillo de Universitario, el volante viene teniendo dos buenos partidos y ambos con gol: ante Alianza Atlético y el más reciente en la victoria por 3-1 a Sport Huancayo.

Luego de ser uno de los jugadores más destacados del partido, en entrevista a RPP, Piero habló de su presente y cómo es su relación con Hernán Novick: “Tomo con mucha responsabilidad el hecho de reemplazar a Hernán, él también me habla. Creo que habría posibilidad de jugar juntos, lo hemos hecho en partidos de prácticas y nos entendemos”.

“Hernán Novick siempre me dice que cuando me ve lo hago acordar a él en sus inicios. Lo admiro como persona y como jugador”, agregó Piero, quien debutó como jugador profesional este 2021 de la mano de Ángel Comizzo.

Debido a su rendimiento, Novick ya había dando indicios del potencial de Piero. En una entrevista a Movistar a inicios de años, el uruguayo dijo: “Uno de los que más me llamó la atención es Piero Quispe, juega de media punta conmigo. Es un pibe que tiene condiciones muy buenas. Es un juvenil en el que el club confía mucho él. Tiene un buen presente y va tener un gran futuro”.

Piero también contó su admiración por el volante de la Selección Peruana, Edison Flores, a quien tiene como referente: “Cuando era chico admiraba mucho a Edison Flores. No he hablado con él todavía, lo he visto de lejos”.

Debido a que se formó en la Academia Héctor Chumpitaz, el futbolista no pierde contacto con el ‘Capitán de América’: “Todavía sigo en comunicación con él, va casi todos los días a nuestros entrenamientos”.