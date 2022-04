Piero Quispe es el ‘Golden Boy’ en Universitario de Deportes y el saliente técnico del cuadro crema, Álvaro Gutiérrez, quedó deslumbrado con la creatividad del volante estudiantil, así lo comentó el agente del estratega, Santiago Castro, quien avizora un pronto futuro internacional para el joven mediocampista.

El descubrimiento de la ‘Academia Héctor Chumpitaz’, ha sido el único jugador que no ha sido criticado tras la derrota 4-1 ante Alianza Lima. Su juego atildado y su lectura del juego ha hecho que despierte el interés de algunos equipos de Europa.

“ Piero Quispe es el mejor jugador peruano joven que he visto en el medio local. Me han preguntado por él, y ya lo he recomendado a equipos de Francia y Suiza ”, señaló para PBO Campeonísimo, Santiago Castro, manager de Álvaro Gutierrez quien junto al DT charrúa se despidieron este martes del platel de jugadores.

Asimismo, el representante reconoció que Álvaro Gutiérrez tuvo una relación cercana con el volante y su familia. “ Álvaro es un tipo muy cercano con los jugadores. Tras conocerse la noticia de su salida le escribió gente cercana a Piero Quispe por la buena labor que se hizo con el jugador, aunque no se lograron los objetivos ”, reveló el empresario del fútbol en RPP.

El entrenador crema también fue defendido a cerca de las críticas apuntadas por su falta de energía para encarar uno de los partidos más importantes del año. “ Álvaro es un tipo muy tranquilo. En el fútbol solemos confundir la tranquilidad con pasividad, pero el entrenador tiene mucho carácter, transmite mucho ”, dijo su asesor.

Defienden a Álvaro Gutiérrez: “No ha robado plata”

También se mostró en contra de los calificativos que ha recibido el profesional uruguayo. “ A mí me parece que hay que hacer análisis del juego. Pero hablar de que Gutiérrez es un mercenario o que vino a robar la plata, me parecía que era un ensañamiento. Es un gran tipo de persona ”, apuntó.

Lejos de solo exculpar al entrenador saliente en Universitario de Deportes, hizo que los hinchas pongan la mira en los jugadores del cuadro estudiantil. “ Por ahí creo que el equipo pudo haber tenido más rebeldía. Tengo esa percepción de que se pudo hacer algo más, no voy a decir que solo es culpa de los jugadores, pero también son responsables ”, finalizó uno de los personajes más próximos al DT Crema.

