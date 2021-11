La muerte del periodista Pierre Manrique ha enlutado al periodismo deportivo en Perú y en Argentina, donde desarrolló su profesión, que cobró protagonismo tras conseguir la exclusiva sobre el complicado caso de dopaje de Paolo Guerrero y que le significó una importante suspensión que casi lo deja fuera del mundial de Rusia 2018.

El periodista tras publicar la noticia en RPP empezó a recibir amenazas contra su vida en las redes sociales y en su teléfono personal, situación que tuvo que denunciar al aire y en uno de los programas de la radio capitalina. “He recibido comentarios que luego se convirtieron en amenazas en redes sociales. Tengo en mi celular 1200 amenazas a través de mensajes privados. El afán de esto no es victimizarme”, dijo el hombre de prensa ante los oyentes tras conocerse el escandaloso tema.

“Recibí un llamado telefónico desde Argentina que me dice atención que pasó algo en el control antidoping en la ‘Bombonera’. Lo que corresponde es verificar y luego infirmar. Hice los llamados a una fuente peruana me dice: hay un resultado analítico adverso. Era una fuente inapelable, no medio nombres y sustancia. Hice la verificación para saber quiénes fueron al examen y esa planilla figuraban Edison flores y Paolo Guerrero”, reconoció el periodista que dio inicio a la historia que será material de una serie de Netflix.

Pierre Manrique y el día que fue amenazado por caso Paolo Guerrero (Video: RPP)

Pierre Manrrique: “No vendí información a ESPN”

El periodista continuó su defensa tras ser acusado de ‘traidor’ por los fanáticos del ‘Depredador’. “Ahora, dicen que Pierre Manrique le vendió información a ESPN, que denota mayor inconsistencia de esta patraña. Creer que porque yo difundía algo se va a sancionar a Guerrero. Yo le creo a Paolo Guerrero, pero lo que tiene que hacer con sus abogados como ingresó la sustancia a su cuerpo…que es un metabolito primario de la cocaína, pero no significa que seas consumidor o que te hayas drogado”, resumió Manrique.

Durante los meses que duró este proceso de defensa de Paolo Guerrero ante la FIFA, la WADA y el TAS, el periodista recibió múltiples reclamos, que el mismo se encargó de responder a cada uno de los reclamos que le hicieron con cámara en mano. “No me gusta que me amenacen, tengo familia. hay un señor que es tablista que dice que soy el traidor y hay que matarlo”, señaló el periodista cuando aún no se había jugado el partido de repechaje ante Nueva Zelanda camino a Rusia 2018.

