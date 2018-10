En el River vs Independiente por los cuartos de final de la Copa Libertadores, sucedió un hecho inaudito realizado por el VAR, pues no cobró un penal clarísimo a favor de los 'Diablos Rojos' y roja para el jugador 'millonario' Javier Pinola tras una falta a Martín Benítez.

En el minuto 28', tras una disputa del balón, Javier Pinola tiró un 'planchazo' a Martín Benítez en el River Plate vs Independiente por la Copa Libertadores.



El árbitro consultó el VAR, pero le respondieron que no había sido ni penal ni tarjeta roja para Javier Pinola, aunque en la repetición se vio que sí fue falta a Martín Benítez en el River Plate vs Independiente por la Copa Libertadores.



