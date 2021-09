El Barcelona no para de sufrir y el técnico Ronald Koeman ya está en la cuerda floja. En el último partido ante Cadiz, el cuadro azulgrana empató sin goles e incluso uno de su jugadores fue expulsado a los 65′ del encuentro. Pese a los malos resultados los jugadores parecen mantener el optimismo y tener las cosas claras.

Ayer Gerard Piqué habló tras el empate y señaló que “no visto la camiseta del Barça para quedar segundo o tercero. Vengo aquí a ganar”. Además, el central indicó que “el club lleva muchos años encima de la ola. Estamos pasando por un momento que no estamos acostumbrados. Han sido unos años convulsos”.

Piqué aseguró que en el equipo no ha divisionismos y todos siguen unidos caminando hacia una misma dirección. El español reconoció que el club necesita ganar, sin embargo, precisó que actualmente cuentan con cuatro importantes bajas. “Los jugadores estamos para remar. No busquemos dos bandos. Estamos con el presidente y también con el entrenador. El ruido no lo podemos controlar. No queremos pensar en ello”, resaltó.

Pese a la mala racha que pasa el club, Piqué envió un mensaje de calma a la afición, “Vamos a competir hasta el final. Que nadie dude de ello. Necesitamos a la afición. Aunque empecemos mal, que nos ayuden... no sabes el bien que nos da que la afición esté con nosotros”, dijo.

Este domingo, los dirigidos por Koeman se medirán contra el Atlético de Madrid por LaLiga. De los cinco partidos que jugaron en este torneo, solo ganaron dos y empataron tres. Por ahora se ubican en al casilla siete de la tabla de posiciones con nueve puntos, mientras que su archirrival, el Real Madrid, encabeza la lista con 16 puntos. El próximo lunes se enfrentarán al Benfica por la jornada 2 de la Champions League.