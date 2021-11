El escándalo entre Melissa Paredes y el Gato Cuba no ha parado desde que hace unas semanas, un ampay de Magaly TV La firme mostrara a la actriz de Ojitos hechiceros en una comprometedora situación junto a su bailarín de Reinas del Show, Anthony Aranda.

Melissa Paredes y el Gato Cuba se han enfrascado en un enfrentamiento por la hija que tienen en común, una pequeña de apenas 4 años que se encuentra en medio de esta situación.

Diario El Bocón conversó con la reconocida tarotista Pochita y le consultó sobre lo que se le viene a la pareja. Grande fue nuestra sorpresa cuando la vidente nos dijo que el Gato Cuba podría amistarse con la actriz y dejar todo en el olvido por el bien de su hija.

“Él la sigue amando, pero está muy adolorido y tiene pena por la niña. Por su hija, él sería capaz de empezar de cero para que no sufra”, señaló.

Sin embargo, Pochita no ve un posible amiste entre Melissa y el Gato. “Pero no veo (amiste) porque el engaño mató el amor. Él no le tiene odio, ni él tiene cólera sino que hay cosas que no se han medido al hablar, debieron pensar que el tiempo pasa”, agregó.

