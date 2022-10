El dicho popular dice que lo que sucede en Las Vegas debe quedar en Las Vegas. Pero esta vez, habrá una excepción histórica: Las Vegas se muda a Sudamérica y el principal evento global del póker hará escala en Brasil y Uruguay. Los mejores jugadores del mundo competirán en la tradicional WSOP (patrocinada por GGPoker, la sala de poker más grande del mundo), con más de 2,5 millones de dólares en juego y la posibilidad de convertirse en leyenda al ganar el prestigioso brazalete de la Serie Mundial.

La acción comenzará en Brasil, del 18 al 28 de octubre. Los más destacados jugadores de póker se encontrarán en el hotel Unique de San Pablo en busca de los 12 anillos del WSOP Circuit y grandes premios en efectivo.

Entre los talentos sudamericanos que buscarán consagrarse estarán Felipe “Mojave” Ramos y Rebeca Rebuitti (Team Brasil de GGPoker) y Pamela “Pamsi” Balzano, de Argentina.

El hotel presentará un salón de 2 mil metros cuadrados acondicionado como las más lujosas salas de Las Vegas, con mesas para más de 800 jugadores. Y no solo tendrán espacio los jugadores profesionales. También cualquier jugador amateur podrá sumarse desde su casa de manera muy sencilla, exclusivamente a través de GGPoker, el mayor sitio de póker del planeta y hogar de la WSOP online.

No sería la primera vez que un jugador aficionado logra saltar de su casa al evento principal y dar un batacazo. El caso más emblemático es el de Chris Moneymaker, quien en 2003, c on unos pocos 86 dólares, participó en un satélite del Evento Principal de las WSOP y acabó ganando 2,5 Millones de dólares.

Por eso, GGPoker ofrece satélites exclusivos en línea desde tan sólo 1 dólar. Y también torneos freeroll que, de forma gratuita, conducen hasta el Evento Principal de Brasil.

“Los torneos de póker en Sudamérica tienen un encanto especial. Se viven con una pasión y euforia diferentes, similar al de un partido de fútbol. Tanto los jugadores profesionales como los amateurs conviven en un clima espectacular”, destacó “Mojave” Ramos.

El póker vive su propio Mundial

Si los fanáticos del fútbol están ansiosos y en plena cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, el póker también vive su propio Mundial: la WSOP.

La World Series of Poker es el evento de juego más longevo, grande, rico y prestigioso del mundo. Desde 1970, reúne a los torneos más importantes del planeta, con diferentes modalidades y sede central en Las Vegas.

En la edición 2022, desarrollada entre mayo y julio, se repartió una bolsa de más de 80 millones de dólares en premios. El noruego Espen Jorstad ganó el evento principal y se llevó 10 millones de dólares además del tradicional brazalete de oro. En el tercer escalón, logró una histórica performance el argentino Miguel Duek, quien se llevó 4 millones de dólares en premios.

La WSOP online, por su parte, se llevó a cabo en GGPoker repartiendo casi 24 millones de dólares y el ganador, el sueco Simon Mattsson, embolsó 2.793.574 dólares.

La diversión sigue en Uruguay

El año se cerrará de la mejor manera para los fanáticos del póker en Sudamérica, ya que del 2 al 10 de diciembre la WSOP hará escala en Punta del Este con un evento en vivo histórico en el Enjoy Punta del Este Resort.