El equipo de vóley de Alianza Lima se alista para una nueva temporada y la contratación del entrenador Martín Escudero generaba expectativa, tras su destacado paso al mando de Géminis y Divino Maestro. No obstante, en una sorpresiva decisión, el club de La Victoria anunció la salida del estratega, tan solo un día después de haberlo oficializado.

La institución blanquiazul no detalló la razón del despido, pero en redes sociales circuló una versión respecto al caso: el técnico fue señalado como hincha de Universitario. Tras lo ocurrido, el estratega se pronunció, en una entrevista con Bruno Cabala, y no ocultó su molestia con la directiva íntima.

“Es increíble que en estos tiempos pueda suceder algo así. Si me hubiese puesto la camiseta de Municipal o del Sport Boys; o si Ricardo Gareca se hubiera puesto la camiseta, no sé, de Argentina, ¿dirían que está mal?”, explicó Martín Escudero, quien apareció con la indumentaria de Universitario en una postal que se viralizó.

“La verdad es que es muy triste, pasé muchos filtros. No mentí, yo dije que era hincha más que del Bayern Munich, que no me gustaba el fútbol peruano, eso fue todo. Las personas que me apoyaron para entrar, que es gente que sabe de vóley, están muy decepcionadas también, muy tristes, porque es una orden que viene de arriba”, agregó el DT.

De la misma forma, el entrenador lamentó que no se priorice los antecedentes laborales y sí otros aspectos: “Parece ser que el profesionalismo no importa en este país. Yo creo que puedo sacar campeón a este equipo de Alianza Lima, que es lo que tanto necesitan, por lo que sé y la experiencia que tengo”.

Además, Martín Escudero manifestó su incomodidad con la dirigencia de los ‘Blanquiazules’, en especial por el trato que recibió. “(Me siento) Decepcionado porque cuando un profesional peruano quiere avanzar, le ponen trabas. No sé si los hinchas tienen más peso que los dirigentes”, resaltó.

“A mí nunca me llamaron ni me dieron la cara para nada. Solamente vino la jefa inmediata, que es quien me llamó para contratar y todo, y me dijo que: la orden venía de arriba, no podía haber marcha atrás y ya veremos el resultado del campeonato que viene”, concluyó.