Ángela Leyva, atacante de la selección peruana de voleibol, afronta uno de los momentos más difíciles de su vida tras saber que la salud de su madre está comprometida por el Coronavirus, situación por la cual requiere oxígeno y la asistencia en una Unidad Cuidados Intensivos.

La jugadora del Yenisey Krasnoyarsk, de Rusia, ha utilizado las redes sociales para hacer pública la delicada situación de su madre y la urgencia con la que necesita de una cama (UCI), desde la que pueda combatir a la enfermedad que ha comprometido parte importante de su capacidad pulmonar.

“Ok, primero no sé cómo comenzar esto, estoy super nerviosa, demasiado, no sé cómo explicar lo que siento ahora. Necesito ayuda, por favor. Yo estoy lejos. Mi mamá está con COVID. Está muy mal”, cuenta la matadora desde la lejana Rusia desde su cuenta de Instagram.

Matadora pide ayuda y atención medica para su madre (Captura Instagram)

La atacante se dirigió a las diversas instituciones de salud en las que espera conseguir una respuesta. “Por favor, necesito que me ayuden. ¿Dónde puedo encontrar una cama con oxígeno en EsSalud? Por favor, ayúdenme. Mi mamá está mal. Díganme qué puedo hacer”, expresó con angustia.

La voleibolista también pidió la ayuda de sus seguidores desde su cuenta en Twitter para conseguir información que pueda ayudar a la situación de su madre. “Por favor hoy más que nunca necesito el apoyo y la oración de todos. Necesito urgente una cama UCI para poderla trasladar. Aquel que pueda ayudarme puede escribirme por DM”, agregó.