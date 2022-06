El peruano Luis ‘Baboon’ Palomino se enfrenta este viernes 24 de junio ante Elvin Brito, campeón de peso welter, en busca de convertirse en el primer bicampeón de la historia del del BareKnuckle Fighting Championship. La cita será transmitida en directo a través de la plataforma de Star+ en Latinoamérica.

“Brito ha evolucionado en su agresividad pero no en la técnica. Es el único luchador al que me he enfrentado que no estaba invicto en ese momento. Él no quería esta pelea, corrió y corrió hasta que fue acorralado para tomarla. Nunca creyó que podría vencerme, esta vez se va a dormir”, dijo el peruano norteamericano.

Además del pleito principal, la batalla coestelar será imperdible también cuando Oly ‘Monster’ Díaz y Francesco Ricchi, dos de los favoritos de los fans, se enfrenten por el campeonato interino de peso Medio, mientras que, en una atracción especial, Bec ‘Rowdy’ Rawlings y Britain Hart Beltran protagonizarán un esperado duelo de revancha.

La cita será el próximo viernes 24 en vivo a través de Star+, con la garantía de emociones fuertes desde el anillo de combate en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida.

¿Cuál es la cartelera del evento BFKC 26?

Elvin Brito (Puerto Rico) vs. Luis Palomino (Perú)

(Puerto Rico) vs. (Perú) Oly ‘Monster’ Díaz (Cuba) vs. Francesco Ricchi (EE.UU.)

(Cuba) vs. (EE.UU.) Bec Rawlings (Australia) vs. Britain Hart Beltran (EE.UU.)

¿A qué hora será el evento BKFC 26 por Star+?

Perú: 17:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

