Una noticia enlutó el Rally Dakar 2023 el martes luego de que un piloto arrollase a un espectador que se encontraba detrás de una duna. Pese a ser auxiliado por médicos durante la carrera, el asistente terminó falleciendo, generando un gran pesar entre los competidores del raid automovilístico.

¿Cómo murió el espectador en el Rally Dakar 2023?

El camión 508, perteneciente al checo Ales Loprais, llegó a una zona de público durante la competencia y, al terminarlo, arrolló a una persona que se encontraba detrás de la traza y fuera del alcance de la visión del piloto.

La organización del Dakar 2023 había detallado que el espectador -un hombre de 69 años- había sido evacuado en helicóptero por la asistencia médica. No obstante, terminó falleciendo durante su traslado.

¿Qué dijo el piloto que provocó la muerte de espectador en el Rally Dakar 2023?

A través de un video publicado en Facebook, Ales Loprais expresó su pesar y consternación por la muerte de un espectador, exhibiendo una mejor toma desde el interior del camión y destacando que no pudo ver al hombre.

“Tengo muy malas noticias, que me comunicaron cuando volvía de la novena etapa. Estábamos ya en la cama cuando los comisarios del Dakar me mostraron un vídeo de la carrera en el que golpeábamos a un hombre por error que tomaba fotos de su mujer detrás de una duna. Resultó herido, sintió náuseas y mareos en las siguientes dos o tres horas y tuvo un ataque al corazón cuando iba al hospital”, detalló el que era hasta la novena etapa el líder de la categoría de camiones y máximo favorito al triunfo final.

“Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía. Tengo que admitir que ni yo ni mi tripulación nos dimos cuenta. Tenemos onboard y otros vídeos que así lo prueban. Pero eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, pero no sé su nombre por la investigación. Un hombre de 69 años que venía a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna... y no lo vimos, ninguno de nosotros”, sentenció.

