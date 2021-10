El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra desde hace tiempo decidió dejar Perú para buscarse un nuevo futuro en México junto a su novia Yoanna Salazar.

Y es que el deportista le cuenta a TROME que se encuentra en una gran etapa emocional y junto a su nuevo amor, que el pasado 18 de octubre cumplieron un año más de relación vienen trabajado juntos para un mejor futuro.

Te hemos visto muy enamorado de Yoanna, ¿cuéntanos te encuentras en una bonita etapa de la vida?

Sí, es una mujer con todas los sentidos de la palabra. Es trabajadora, tranquila, con muchas ocurrencias, pero con un corazón lleno de amor para dar y justo quiero decirle estas palabras. “Yoanna eres el amor de mi vida, gracias por ayudarme a mejorar cada etapa de mi vida, ha sido mi soporte, mis garras para levantarme y decir yo puedo, te amo mi reina infinitamente y quiero decirte que te cuidaré más que a mi propia alma y solo me queda decirte. Pronto tendrás una sorpresa de amor y espero lo tomes con tanto amor como lo que yo hoy siento por ti”.

David te escucho templado y más tranquilo emocionalmente

Si, la amo demasiado y no me gusta verla afectada por mis errores del pasado. He mejorado, aprendido y decidí seguir adelante, pero nunca faltan las personas que buscan hacer daño lanzando una piedra como si su vida fuera perfecta. Yo la amo demasiado y no deseo verla defendiéndome ante gente mala.

David Zegarra junto a su novia Yoanna Salazar

¿Y cuánto tiempo tienes con Yoanna?

Ayer cumplimos dos años de relación.

¿Cómo la conociste?

La conocí por Facebook, le escribí por esa red social y la invite a salir.

¿Y chambeaste para conquistarla?

Me costó un poco. Iniciamos como amistad muy bonita y con el tiempo se dio. La conquisté y hoy por hoy es el amor de mi vida. Estoy templado de ella, esa es la verdad.

¿Cuéntanos sobre esta decisión de quedarte en México, incluso ya peleaste en ese país?

Tome la decisión de venirme a México con mi novia, para empezar de cero y tener una buena preparación, ya que en Perú ya no tenía ningún sustento. Por lo mismo busqué un país donde podría aprovechar mis últimos años en el boxeo y tener una tranquilidad y estabilidad porque deseo formar un hogar y cuidar a la vez mi relación fuera de cámaras. Si gracias a Dios tuve la propuesta de pelear aquí y a pesar del resultado la gente mexicana me acogió como un hermano más.

¿Cómo fue lidiar con la pandemia del covid-19 en México?

Llegue a México gracias a un auspiciador que quería verme pelear (me refiero a los pasajes), pero obviamente aquí me tocaba buscármelas para mantenerme hasta que saliera una pelea. Gracias a Dios al poco tiempo me salió una pelea y de ese combate hasta ahora me está ayudando a subsistir, y bueno también a la par con los ingresos de mi novia. Entre los dos estamos buscando la forma de establecernos tranquilamente en lo económico.

Piensas radicar en México...

Si estoy arreglando mis papeles para radicar en México, Dios mediante, pueda formar mi familia y mi hogar aquí.

Y tu hija, ¿cómo está?

Tengo una pequeña, la cual es mi vida entera. Ella se encuentra muy bien gracias a Dios tenemos una comunicación constante todos los días.

¿A qué anhelas llegar en el boxeo?

Me quedan 2 años, mi única meta al momento es ahorrar para poder poner un negocio y establecerme fuera del boxeo, ya que es una carrera muy arriesgada tanto que están buscando sacarla del deportivo por la cantidad de boxeadores muertos o que quedan vegetales.

Siempre es complicado emigrar, ¿en tu caso alejarte de tu país y más en pandemia cómo ha sido?

Fue lo más complicado que he hecho en mi vida, salir de mi país con mi novia unos centavos en los bolsillos y solo las ganas de hacer las cosas bien, fue muy complicado al inicio, pero poco a poco ambos nos echamos ganas y fuerzas para iniciar. No es fácil tenerlo todo y de la noche a la mañana no tener nada ni una televisión donde distraernos.

¿Alguna pelea pendiente?

Si para enero si Dios quiere y no se caen las peleas, ya que siguen tambaleándose por la misma pandemia y por la cantidad de papeles que están solicitando.

¿Cuál fue la pelea más importante en tu carrera?, y ¿cuál fue la pelea que te dio más bronca perder?

Mi pelea más importante fue mi primera pelea internacional, ya que tuve muchos sentimientos encontrados, y la vez esa es la que más me dolió perder porque tuve un excelente rival, pero ni con ese resultado me logre bajonear si no me dio más garra para seguir preparándome.

¿Te gustaría volver a los realities o ya es un ciclo culminado para ti?

Ya no. Agradezco mucho a la producción que en su momento me brindo la oportunidad y me hizo lo que soy, pero en este momento de mi vida tengo algo que vale oro y no deseo perderlo. Tranquilidad, paz y estabilidad en mi hogar. Estoy enfocándome únicamente en mi carrera.

¿El boxeo que te dio?

El boxeo me dio nombre propio, una vida que jamás pensé que viviría, una disciplina que me ayudo a salir adelante.

¿Cómo crees que te ven como boxeador en el extranjero?

Tengo un muy buen récord y siempre tienen los ojos puestos sobre mí, a pesar de mis últimas caídas siguen viendo mi potencial.

MÁS INFORMACIÓN: