Billetera gruesa. La de Floyd Mayweather que es el deportista mejor pagado de la última década, sin embargo el peculiar ‘money’ siempre quiere más. El boxeador que tuvo su última pelea oficial ante el campeón y figura de la UFC, Conor McGregor está dispuesto a regresar al ring siempre y cuando la oferta sea multimillonaria.

El estadounidense, que posee una fortuna superior a los 600 millones de dólares y como última excentricidad regaló un reloj Rolex valorado en 100 mil dólares a su nieto, habló de lo que piensa de su fortuna. El ex púgil no tuvo reparos en dar a entender que su ambición es grande.

Mayweather habló en el podcast Disruptive Entrepreneur, y de paso se defendió de aquellos que lo tildan como una mala persona por que le gusta el dinero. “ El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona. Me gusta tener las cosas buenas de la vida; el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero” señaló el norteamericano.

Boxeador tiene una gran fortuna y presume de ella.

Luego fue más explícito. " Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia sólo diciendo ‘te quiero’. El dinero nos ha permitido tener las mejores cosas de la vida, así que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando eres capaz de ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas” expresó el deportista.

El boxeador, que está acostumbrado a lucir en sus redes sociales la colección de autos de lujo que posee y también relojes de colección, estaría dispuesto a volver a ponerse los guantes. Eso sí, la ganancia para el también conocido como ‘Money’ tendría que llegar a los 600 millones de dólares aunque antes tendría una exhibición con el youtuber Logan Paul por la que cobraría ‘sólo’ 100 millones de dólares.

Para la prestigiosa revista Forbes, Mayweather ganó en la última década nada más ni nada menos que 915 millones de dólares. El ex púgil superó largamente a figuras del deporte como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lebron James, Roger Federer, Tiger Woods, Kevin Durant, Manny pacquiao y Lewis Hamilton entre otros .

Pero no sólo dinero tiene el gran ‘money’, el ex boxeador posee un récord envidiable sobre los cuadriláteros. El deportista atesora una marca de 50 peleas en calidad de invicto y ni una derrota. Una marca que lo encumbra como uno de los mejores púgiles de los últimos tiempos.