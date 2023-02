Jake Paul enfrenta este domingo 26 de febrero a Tommy Fury en Arabia Saudita, su primer rival boxeador propiamente dicho. El famoso youtuber que decidió ponerse los guantes podría dar el paso definitivo a una carrera más seria en algún organismo de boxeo, algo que tiene emocionado a muchos y horrorizado a otros.

Y es que la presencia de Jake Paul en el mundo del boxeo ha cambiado por completo la forma en que los nuevos fans están acercándose (incluso conociendo) este deporte, algo que a los más puristas les ha incomodado.

Puede ser entendible desde un punto de vista. Cómo alguien, ya mayorcito, que disfrutó veladas espectaculares comandadas por Julio César Chávez, Óscar de la Hoya o Héctor ‘Macho’ Camacho puede disfrutar eventos estelarizados por un youtuber aplastando a expeleadores de MMA (si es que no son otros youtubers).

Jake Paul quiso dejar en claro su dominio sobre el excampeón del UFC, Tyron Woodley y en este segundo enfrentamiento, lanzó un potente volado de derecha, que terminó por poner a dormir a su oponente. (Foto: Agencias)

Para algunos es la muerte del boxeo clásico, para otros es la oportunidad de llegar a nuevos ojos. Para resolver esta disyuntiva, consultamos a 4 expertos de habla hispana: ‘Chava’ Rodríguez (mexicano), el ‘Profe’ Carlos Irusta (argentino) y Julius Julianis (español) de ESPN Knockout y a Marco Pérez de BDC (Boxeo de Colombia) Radio.

‘Chava’ Rodríguez: “El boxeo romántico se acabó”

“En la balanza todo tiene sus pro y sus contras, hoy justo platicaba con unos amigos y les decía que lo mejor que ha hecho Jake Paul en el boxeo es pagarle bien a Amanda Serrano, darle un lugar a una boxeadora que ahora está cobrando unas cantidades que antes no las iba a ver, las está viendo ahora con Jake Paul, se ha proyectado de manera importante”.

“Todo esto de que si el ganador de la pelea del domingo se va a clasificar dentro de los organismos, de que hay muchos celos de otros boxeadores, si hay mucha gente que cree que es un circo y demás...todo eso en la balanza me dice que el boxeo clásico, romántico, tradicional se acabó”.

“Es un periodo de adaptación, el boxeo era el deporte que menos había cambiado y el hecho que llegue un youtuber y que habrá oportunidades de trabajo, yo lo celebro. De ahí, lo único que le pediría es que enfrente a un boxeador, parece que sí lo hará ante Tommy Fury, que debería ganarle, aunque no sería una sorpresa que gane Paul”.

'Chava' Rodríguez de ESPN Knockout.

Carlos Irusta: “Gracias a estos youtubers, hablamos de boxeo más que antes”

“Yo digo simplemente que gracias a estos youtubers estamos hablando de boxeo más que de costumbre, más que en otros casos y también concitando el interés de muchos seguidores, sobre todo público más joven que, de pronto, descubren que también hay espectáculos bárbaros en el boxeo y eso creo que es altamente positivo”.

'Profe' Carlos Irusta de ESPN Knockout.

Julius Julianis: “Yo soy ‘Paulista’

“Yo soy ‘Paulista’ (risas). Yo prefiero dividirlo en dos vertientes, el de los ‘Misfits’ de Reino Unido que solo hacen peleas de youtubers, o lo que hace Ibai con la velada del año, que son otras cosas aparte del boxeo, otro boxeo distinto por así decirlo, no profesionales, un espectáculo que no sigue los mismos lineamientos que el boxeo. Usan guantes pero no es boxeo”.

“Por otro lado, está el boxeo de este tipo que tiene un canal de Youtube, en este caso el domingo tenemos a Jake Paul que es un tipo que tiene un canal de Youtube, pero que es como un actor de Hollywood o un futbolista que, de repente dice: “Voy a ser boxeador”, y empieza a pasar los mismos controles que los boxeadores, peleando con rivales y subiendo el nivel progresivamente”.

“Jake Paul está poniendo boxeadores profesionales de mucho nivel en sus carteleras y esa gente está teniendo muchos más ojos en ellos y ganando más dinero de lo que tendrían en cualquier otra cartelera”.

“El sábado hubo una velada en Puerto Rico que tenía dos youtubers en el evento estelar. Pero también habían muchas peleas de prospectos. Llevaron 20 mil espectadores, si quitas a los dos yotubers tenías 300 o 400. Aparte, sumó como 4 millones de vistas, una exposición tremenda para los jóvenes boxeadores. Después de eso, el que ganó anunció que pondría una pantalla gigante para ver el combate de Subriel Matías por el título mundial. Eso es muy importante por el boxeo, porque con que un 4% de esa gente que se anime a seguir viendo boxeo, es bastante”.

Julius Julianis de ESPN Knockout.

Marco Pérez: “Hay que estar a la moda”

“Hay un vallenato muy conocido que dice: “Hay que estar a la moda”, y si los youtubers son la moda, hay que estar a la moda. Yo creo que Jake Paul está haciendo un trabajo fenomenal. Esa juventud ya no le va a preguntar al abuelo en el sillón sobre el boxeo tradicional, creo que Jake Paul trajo algo positivo al boxeo”.

Marco Pérez de BDC (Boxeo de Colombia) Radio

Ponce vs. Subriel por ESPN Knockout

Este sábado 25 de febrero se presentará una cartelera internacional con la participación de dos boxeadores sudamericanos, los argentinos: Jeremías Ponce y Alberto Palmetta. No te pierdas esta velada donde se coronará a un nuevo campeón superligero FIB.

Cartelera completa:

Jeremías Ponce vs. Subriel Matías, por el título superligero FIB vacante

Elvis Rodríguez vs. Joseph Adorno, superligero

Jamal James vs. Alberto Palmetta, wélter

Kudratillo Abdukakhorov vs. Ve Shawn Owens, wélter

Jonathan López Marcano vs. Eduardo de Oliveira Guedes Diogo, gallo

Derrick Jackson vs. Willie Jones, wélter

Kel Spencer vs. Margarito Hernández, wélter

Breeon Carothers vs. Kevin Schmidt, ligero

Matías vs. Ponce.

TE PUEDE INTERESAR