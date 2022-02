El Grand Slam de Judo en París llegó a su final este domingo 6 de febrero, luego de registrarse intensos combates. No obstante, los aficionados no solo fueron sorprendidos por el talento de los deportistas, sino también por un insólito hecho: la francesa Priscilla Gneto fue eliminada en semifinales por tener un celular dentro de su indumentaria.

La judoca de 30 años era una de las favoritas para hacerse con la medalla de oro en la categoría de -57 kg. femenina y contó con el apoyo del público local. Cabe mencionar que la atleta es muy reconocida en su país y en los Juegos Olímpicos Londres 2012 consiguió hacerse con la medalla de bronce (-52 kg.).

Priscilla Gneto respondió a las expectativas, logró colocarse entre las cuatro mejores del certamen y debía vencer a la japonesa Momo Tamaoki para acceder a la final por la presea de oro. La pelea pactada entre las dos protagonistas inició y fue muy pareja, aunque su desenlace tuvo que llegar de manera prematura (un minuto y ocho segundos).

La representante francesa había conseguido colocarse por encima de su rival, con una llave bien ejecutada, pero el movimiento también provocó que su celular, el cual había guardado dentro de su judogi, termine en medio de la lona. La luchadora japonesa se percató de lo ocurrido e hizo una advertencia al juez.

El árbitro tomó el objetivo, confirmó que le pertenecía a Priscilla Gneto y la descalificó inmediatamente. La medallista olímpica no ocultó su pesar por la eliminación y solo aceptó la decisión. No obstante, no todo fue tristeza para la judoca, dado que venció a Enkhriilen Lkhagvatogoo (Mongolia) en repechaje y se quedó con la medalla de bronce, junto a Sarah Cysique (Francia).

Japón se quedó con el oro

La gran final de la categoría de -57 kg. femenina del Grand Slam de Judo en París fue entre deportistas japonesas. El primer lugar, con la presea dorada, fue para Haruka Funakubo; mientras que Momo Tamaoki, quien había avanzado por la descalificación de Priscilla Gneto, obtuvo el reconocimiento de plata.