Kevin Martínez: ficha, logros y competiciones de nuestro representante en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Kevin Martínez Álvarez , de 27 años (1992/04/22), es el máximo campeón en la historia de la paleta frontón en el Perú tras consagrarse en siete oportunidades a nivel nacional y de manera consecutiva. Si bien tiene un extenso palmarés, ahora, en los Juegos Panamericanos Lima 2019 desea hacer más historia consiguiendo la medalla de oro en el debut en la competición de este deporte que nació en nuestro país.

A continuación, conoce más sobre lo que es la pelota vasca, en qué consiste, quién es Kevin Martínez, cuáles son sus logros, el calendario de competiciones y más datos interesantes que debes saber antes de ver los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Su pasión por la raqueta comenzó desde niño, cuando jugaba tenis por influencia de su madre. Su abuelo y sus tíos lo practicaban y peleaban los primeros puestos en sus categorías.

Kevin Martínez siempre ha destacado por su garra a la hora de jugar.

“A los 9 años me metieron a mi primer torneo, no me fue tan bien, pero me enseñaron que si quería realmente ser alguien tenía que entrenar y dedicarme, ser constante”, contó Kevin Martínez en una entrevista que le realizó el IPD ( Instituto Peruano del Deporte ) el año pasado.

Su esfuerzo por ser mejor cada día le trajo grandes recompensas en el frontón, pues además de ser heptacampeón nacional, es bicampeón panamericano; sin embargo, su más grande logro fue la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 , donde ahora apunta a la gloria.

“El momento más satisfactorio de mi carrera fue clasificar a Lima 2019 y compartir la posibilidad de buscar una medalla de oro por el Perú. Haber clasificado ha sido algo extraordinario y se va consolidar cuando gane la medalla de oro en los Juegos Panamericanos ” , sostuvo el deportista, de acuerdo a una nota compartida en la web del IPD.

Kevin Martínez, debido a su alto nivel de profesionalismo en paleta frontón (disciplina que está dentro de la pelota vasca), no deja de enorgullecer a su familia y a todo el Perú. Él considera que representar a su país en un evento deportivo de tal magnitud es especial y también una oportunidad para que la paleta frontón se masifique y pueda ser visto, algún día, en unos Juegos Olímpicos.

"Lima 2019 va a servir mucho para que el frontón pueda llegar a donde debería, a ser un deporte bandera que esté en todos lados. Se debería jugar en los colegios, en las universidades. Hay un montón de canchas públicas, en los clubes las hay, pero se podría hacer más y mejor. Después que el oro se quede en casa en los Panamericanos , espero ser yo quien lo gane, este deporte irá en crecimiento exponencial" , declaró Martínez, según la citada fuente.



Logros de Kevin Martínez

- Medalla de oro en el Campeonato Clasificatorio Lima 2019

- 7 veces campeón nacional de manera consecutiva

- 2 veces campeón panamericano

- 2 veces campeón Red Bull Rey de Cancha



Los representantes peruanos de pelota vasca comenzarán su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 el próximo domingo 4 de agosto.

¿Qué es pelota vasca?

La pelota vasca es un deporte universal que estará en losJuegos Panamericanos Lima 2019 y que es tradicional del norte de España, cuyas raíces son del País Vasco, Navarra y La Rioja.

Los orígenes de este juego tan popular en muchos países se remontan al Siglo XIII, en algunos sectores de Francia, donde se practicaba el jeu de paume o juego de palma (en español), que se cree que derivan distintos juegos de pelota, entre ellos, la pelota vasca.

En pelota vasca, por lo general, se necesita de, al menos, dos jugadores o dos equipos que golpean por turnos una pelota contra un muro denominado frontis, hasta conseguir un tanto.

La cancha donde se practica este deporte se le conoce como frontón, existiendo una variante denominada trinquete, que es una cancha cerrada con un tejadillo lateral.

La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) reconoce cuatro modalidades (se refiere al tipo de cancha) con un total de 14 especialidades (lo que se practica en la cancha).

- Trinquete: Aquí se juega a paleta con pelota de goma (hombres y mujeres), a paleta con pelota de cuero, a mano (ya sea individual o por parejas) y a xare (o share).

- Frontón de 36 metros: También conocido como frontón corto o pared izquierda. Aquí se juega a paleta con pelota de cuero, a mano (ya sea individual o por parejas) y paleta goma maciza.

- Frontón de 30 metros: Aquí se juega frontenis (hombres y mujeres) y paleta con pelota de goma.

- Frontón de 54 metros: También conocido como frontón largo. Aquí se juega a cesta punta.