Richard Hidalgo: revelan causa de la muerte del montañista peruano en el Himalaya | VIDEO

Descartó neglicencia alguna. Pablo Nalda, mánager deportivo del montañista peruano Richard Hidalgo , habló de las razones que provocaron el fallecimiento del deportista peruano y de cómo se enteró de la triste noticia desde Nepal.

"Seguimos un poco en shock" dijo de entrada Nalda en declaraciones en Canal N cuando se le consultó por la partida de Richard Hidalgo. "Lo único que nos deja un poco felices, es que murió haciendo lo que le gusta", añadió.

"Recibí una llamada desde Nepal a las 4:10 de la mañana pensando que era Richard que me iba a contar de cómo iba su expedición. Había hablado con él el lunes por la noche y me había dicho de que la montaña no era difícil. Pero cuando levanté el teléfono me dieron esta noticia", narró Pablo Nalda.

Pablo Nalda descartó que Richard Hidalgo haya fallecido por alguna neglicencia. (Foto: Richard Hidalgo / Video Canal N)

"Pensé que era una broma, hasta que tuve que asumir que era cierto y tratar de llevar la triste noticia. Richard siempre trató de llevar la bandera del Perú a lo más alto del mundo y ahora puso la vara mucho más alta, porque la llevó hasta el cielo", indicó.

Nalda descartó que el fallecimiento de Richard Hidalgo se haya producido por una neglicencia. "Él estaba acostumbrado a este tipo de recorridos. Llega con tiempo para aclimatarse, por eso hay que descartar cualquier razón como una hipotermia. Ha sido una muerte natural, al parecer de un par cardíaco", señaló Nalda.

Este mismo miércoles, el equipo de prensa de Richard Hidalgo emitió un comunicado sobre su deceso en Nepal.