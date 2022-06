Polonia vs. Bélgica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League, este martes 14 de junio desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Polonia y Bélgica se verán las caras en un duelo que promete ser muy atractivo y en el que lucharán por acercarse a la cima. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional de Varsovia.

¿A qué hora se juega el Polonia vs. Bélgica?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Polonia vs. Bélgica: canales del partido y cómo ver por TV

El Polonia vs. Bélgica será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la UEFA Nations League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Varsovia y será transmitido para México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Sudamérica la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Fubo Sports Network y ViX.

Polonia vs. Bélgica: así llegan los equipos

Con Robert Lewandowksi en el ataque, Polonia intentará reencontrarse con el triunfo, luego de la goleada (6-1) sufrida a manos de Bélgica y del empate ante Países Bajos.

En la tabla, el elenco polaco es tercero, con cuatro puntos, misma cifra que su rival de turno, que es segundo. En la cima, está la ‘Oranje’, que registra siete unidades. Colista es Gales, con una unidad.

Al frente estará Bélgica, que se quedó con las ganas de ganar en su reciente presentación, al empatar a uno con Gales, con un gol al minuto 86.

“Es una oportunidad fantástica para ver si estamos listos para la Copa del Mundo. Es el desafío perfecto contra un equipo que tiene experiencia, contra uno de los mejores números ‘9′ del mundo”, declaró el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, en la antesala.

Polonia vs. Bélgica: probables alineaciones

Polonia: Szczesny, Cash, Bednarek, Glik, B. Bereszynski, Krychowiak, Zurkowski, Frankowski, Zielinski, Zalewski y Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.

Bélgica: Casteels, Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker, Vanaken, Saelemakers, Tielemans, T Hazard, Praet, Batshuayi y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.

