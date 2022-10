¡Cómo está mi gente hermosa de ‘La fe de Cuto’! seguimos recargados, pero ahora hicimos las maletas y nos lanzamos en una gira por el norte del país donde ningún personaje se va a salvar. Nuestra primera parada es Trujillo y aquí nos encontramos con mi tocayo, mi amigo y un gran personaje: Luis el ‘Pompo’ Cordero que hasta ahora me debe una visita a mi restorant ‘Cuto 16′.

En esta primera parte de la entrevista vamos a viajar en el tiempo al pasado, a los inicios del ‘Pompo’ en su barrio, luego en Surquillo y finalmente la llegada a Universitario donde nos tocó compartir equipo y festejos de campeonato. En esas épocas de gloria de ‘hambre’ y ‘sed’ que pasamos en la ‘U’.

Sin más preámbulo mi gente, y con un clima espectacular en esta ciudad, les dejo la charla con el ‘Pompo’ Cordero que trae eso que tanto les gusta y les aloca, el ‘Aguadito’ para que lo disfruten. Y saben, no importa en cuál parte del Perú estemos: La Fe es lo más lindo de la vida.

¿De qué barrio eres ‘Pompo’?

De las Delicias de Villa, Chorrillos. Frente a los ‘´Pantanos’ y las canchas de tierra, donde la pelota da botes para todos lados. Allí han jugado el ‘Chorri’, Juan Jayo, los Portilla. Los campeonatos de los domingo eran increíbles. No se pagaba mucho, pero era mi barrio, allí me inicié. Empezaban a las 9 de la mañana, pero yo trabajaba mucho antes.

¿Es cierto que vendías tamales?

Claro, me levantaba a las 4 de la mañana y salía con dos baldes. Me paraba afuera de una ‘pollada’ y eso no tenía pierde porque le daba un pedacito a los borrachos. “Pruebe sin compromiso”, les decía y se llevaban todo, porque qué borracho no tiene hambre después de chupar jajaja. Si habían cuatro o cinco polladas, la rompía y volvía a mi casa a las 8 de la mañana, desayunaba y me arrancaba con mi pelota a ver el campeonato. En los entretiempos me metía a la cancha a jugar con el balón.

Ese es un barrio ‘picante’

Claro tenía una amistades...que en paz descansen. Hay quienes te llevan a lo malo, pero otras te dicen “vaya para allá” y esos me daban para mis chimpunes. Pero sí, he ‘metido la mano’ alguna vez, pero es por la necesidad, no porque a uno le pueda gustar.

¿Y cómo se da el salto a tu primer equipo?

Yo jugaba el Interbarrios, la Copa Comercio y me ficharon para el Dínamo, un equipo de ‘chinitos’ en Surquillo donde pasaron también Chrisrian García, Villalta, Balbín. Allí aprendí muchísimo. Todos entrenaban con chimpunes Lotto y los míos tenían todavía el barro de lo que jugaba en mi zona jajajaja. Era incómodo, e incluso me fui del equipo, pero me fueron a buscar y se portaron muy bien conmigo. Hasta ahora tengo comunicación con ellos, son mis hermanos.

Después del Dínamo ¿Cuál fue el siguiente paso?

Cuando dejo el equipo me voy para la sucursal del Sipesa. Allí jugué la final de la Copa AFIN contra Cantolao y el vencedor hacía una práctica con la Sub 15 nacional que se iba a Francia. Ganamos, fuimos, me ven y el profesor Bolaños termina convocándome y viajo. En Francia salí goleador y directivos de Cristal hablaron conmigo, me dijeron que tenía que ir a La Florida, pero ya había tenido un acercamiento con la ‘U’ con Juan Carlos Noli y ‘Pancho’ Gonzales. Me ofrecieron un sueldo y firmé.

En la ‘U’ te encontraste con una ‘bandaza’

Asu, saca tu línea: Mario Gómez, ‘Polvorita’ Carrión, Yllescas, ‘Paco’’ Bazán, Matellini, un equipo simpático. Ese año me voy a jugar un Bolivariano y al volver, ‘Pichicho’ Benavides nos promocional, incluso salí en lista ante Cienciano. Pero hay algo que pocos saben, tuvo un paso fugaz por la ‘U’ de América y me fui.

Luis 'Pompo' Cordero estuvo en La Fe de Cuto y contó sus más increíbles anécdotas. Foto: Trome.

¿Qué sucedió allí?

Es que cuando llegué al ‘Lolo’ después de firmar me mandaron a la ‘U’ de América y recuerdo un hecho curioso. Una vez en el bus, un pata me dijo que me moviera que ese era su asiento y como le dije “yo llegué primero” fue y se quejó con el ‘profe’ Prisco Bernaza. Lo que no esperaba es que el ‘profe’ le respondiera “Déjalo tranquilo que ese chico cuesta más que todos acá jajajaja”. Pero no me encontraba en el equipo y siempre fui rebelde, así que dije me voy y me fui. Los directivos me convencieron de volver, entrené con mi categoría, pero tampoco jugaba. Hasta que llegó Héctor Chumpitaz y lo primero que dijo fue “aquí juegan los que tienen que jugar, nada de mi papá es tal o tal”. Allí agarré continuidad y éramos un equipazo.

Entonces llegó Oswaldo Piazza

Un tremendo entrenador, exigente, pero que daba oportunidad a los jóvenes. Recuerdo que yo iba a debutar contra Melgar, pero me castigan por jugar fulbito. Piazza me metió una puteada y me dijo “Ahora te vas a tener que ganar una oportunidad” y encima me hizo debutar contra Cristal. En las concentraciones comía pan con chicharrón, bajaba tres veces al buffet, pero el día que vi mi nombre en lista, no comí nada. Debuté contra Cristal en el Nacional y ganamos.

¿Te acuerdas cuál era tu peso al debutar?

Claro, debuté con 64 kilos, flacazo. Recuerdo que Piazza me puso a jugar por fuera y me gritaba” Encará, encará”, creo que lo que escuchaba todo el estadio por como gritaba jajajaja. Si la perdía no me criticaba, me decía “Vuélvelo a encarar”. Tenía 17 años cuando debuté contra Cristal y la ‘Foca’ Farfán me dijo que solo se la de o la tire para adelante. Atrás estabas tú, el ‘Cheta’, Falaschi que me decían que no retroceda.

¿Quién te puso de chapa ‘Cara de vaca’

El ‘Loco’ muro me puso la chapa y todos se reían. Yo decía soy Karembeu, como el ex jugador, pero el día que juego en el Nacional un vecino mío me gritó ‘Pompo’, que era el apodo en mi barrio, los periodistas escucharon y así me empezaron a llamar. Mejor, porque ‘cara de vaca’ no era pues jajajaja

Tuviste un tema médico que no te dejaba terminar los partidos

En Brasil me detectaron que tenía acortamiento, un pie más pequeño que el otro y por eso sufría de calambres y no podía terminar los partidos nunca. Felizmente lo pudimos corregir usando plantillas.

Cuéntanos cuando te ofrecieron irte a la Bundesliga

Con Mario Gómez la rompimos en una Sub 20, éramos figuras y no fuimos al Mundial por un gol de Chile en posición adelantada. Los empresarios llenaron nuestro hotel, pero como había pasado un tema de estafa a Jean Ferrari, Alfredo Gonzales nos dijo que no firmáramos con nadie. A mi me llamó una chica, me dijo que Bayer Leverkusen ofrecía un millón y medio de dólares por mi pase, pero la ‘U’ quería esa cantidad por el 50 por ciento. Fui a hablar con Alfredo y me demostró que era un ‘viejo zorro’.

¿Qué te dijo?

Que a Pablo Aymar, que también había destacado en ese Sudamericano, lo vendieron al Valencia por 25 millones y cómo me iba a ir yo por millón y medio. “Pero Aymar es argentino pues”, le respondí. Además me señaló que yo tenía para otra Sub 20 y una Sub 23, que estuviera tranquilo. Luego le dijo a la señora Mirtha, que era quien nos pagaba, que me hiciera un cheque por 20 mil dólares para que firme por otros 4 años con la ‘U’. Yo con esa plata era millonario jajajaja y me compré mi Toyota Corolla verde, que era de segunda a diferencia del tuyo que era del año.

Tuviste anécdotas increíbles con ese auto

Una fue cuando te reté a hacer un ‘pique’ en la Avenida Colonial, 100 dólares apuesta. Salí primero, apenas cambió la luz del semáforo, como en ‘Rápidos y Furiosos’, pero tu auto era moderno y tenía turbo y me pasaste bien fácil jajajaja. La otra fue un día que llegue tarde al entrenamiento y ustedes dijeron “llegó Cordero” cuando escucharon un tremendo ruido fuera del ‘Lolo Fernández’, porque me había chocado con otro auto jajajaja. El entrenador allí era Eduardo Luján Manera. En otra ocasión me choqué y tuvieron que darme 18 puntos y en otra me ‘bajé’ un espejo por la Costa Verde y el agraviado me siguió hasta el ‘Lolo’.

En el 2002 dejas Universitario y te vas para el norte

Llegué a Alianza Atlético y me salgo encontrando con ex jugadores de Cristal a los que les habíamos ganado la famosa final por penales y el que me tenía bronca era Martín Vásquez. Es que en esos partidos nunca me agarró y luego me enteré que lo jodían diciéndole que yo lo había sacado del club. Al final nos hicimos amigos.

¿Te acostumbraste a Sullana?

No me encontraba en ese equipo. Además, el sol es abrasador. Calor de día, calor de noche, calor de madrugada jajaja. Y bueno pasó el incidente de mi cumpleaños y eso generó mi salida

Esa es buena, cuéntala ‘Pompo’

Yo era un demonio, estaba con plata y justo llega mi cumpleaños. Llegaron amistades y empezó la celebración, pero no recordaba que al costado de donde yo vivía había una radio y transmitieron toda la fiesta jajaja. Al día siguiente habían caras serias en el club, hablé con Lander Aleman e incluso ese fin de semana le ganamos al Boys, pero la cosa venía del comando técnico de Teddy Cardama que no me quería y el único que pagó los platos rotos fui yo.

¿Y para dónde enrumbaste entonces?

Llegué a Melgar y me encontré con otra ‘banda’: Valencia, el ‘Macha’ Zevallos, el ‘Tata’ Reyes, Aguirre. El problema allí era el entrenador, Carlos Daniel Jurado. Todo quería pelotazo. No podía salir llevando, porque me gritaba que lanzara el balón y hasta de central me puso. Y no pues no era lo mío. Otra vez saqué mi lado rebelde, decidí irme y literal dejé el equipo.

¿Y qué piensas ahora de ese lado rebelde tuyo?

Que al final todos se quedaban en un lugar menos yo. Que muchas cosas pasaron por ser rebelde, por pelear.

