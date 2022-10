Todo tiene su final. Tom Brady y Gisele Bündchen estarían a un paso de romper su vínculo amoroso. La prensa estadounidense informó que la pareja ya contrato abogados para iniciar su proceso de divorcio, así como su separación de vienes y la custodia de sus hijos; sin embargo, la mayor pregunta que circula hoy en día es: ¿Cuál fue el motivo principal por el que decidieron ponerle fin a su relación?

El quartebkack de los Bucanners anunció su retiro del fútbol americano profesional para poder pasar más tiempo junto a su esposa Gisele Bündchen y sus hijos. Si bien se esperaba que su despedida sea definitiva, Brady sorprendió tras indicar que volvería a la acción de la NFL.

“He amado mi carrera en NFL y ahora quiero utilizar mi tiempo y mi energía en otras cosas”, fue el mensaje de Tom Brady en redes sociales.

La implicancia de Cristiano Ronaldo

El 12 de marzo Tom Brady visitó Old Trafford para ver el partido que disputaron el Manchester United vs. Tottenham por la Premier League. Aquel día, Cristiano Ronaldo realizó una actuación más que destacada, ya que consiguió anotar un sorprendente triplete para la victoria de los ‘Red Devils’.

Tras culminar el partido, el futbolista de la NFL bajó al césped para saludar a Cristiano Ronaldo y felicitarlo. “Gran partido, bien jugado”, fueron la palabras de quarterback. Adicional a ello, dejaron el recuerdo en una foto dentro del campo de Old Traffors.

Tom Brady regresó a la NFL tras triplete de CRT

Al parecer la actuación de Cristiano Ronaldo abrió la posibilidad de retorno al campo de juego de Tom Brady. Horas después del encuentro, el deportista decidió anunciar su vuelta: “Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará, pero no es ahora”.

Los medios de comunicación estadounidense indican que el motivo principal de la separación de Brady y la supermodelo fue la decisión del quarteback de volver a la NFL y hacerlo sin consultarle antes. Por ello, la inspiración de Cristiano Ronaldo habría servido como detonante o, también cabe la posibilidad de que el futbolista americano supiera que iba a regresar de forma profesional.

