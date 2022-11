A menos de una semana para el inicio del Mundial de Qatar 2022, miles de fanáticos ya empezaron con las apuestas sobre los choques iniciales de la fase de grupo. Sin embargo, la ceremonia previa al encuentro deportivo tampoco se queda atrás, pues como es costumbre, diversos artistas a nivel mundial se presentarán en la máxima fiesta del mundo.

Si bien es cierto que los focos apuntaban a que Dua Lipa tenía casi todo listo para dar inicio al cotejo mundialista que se celebrara en Qatar, la británica optó por aclarar vía redes sociales que no estará en la presentación junto a estrellas como Shakira, J Balvin y la banda asiática BTS .

El mundial próximo a celebrarse en unas semanas reunirá a los mejores artistas musicales del momento en una ceremonia de inauguración que concentra la mirada de todos los cinco continentes. Entre ellos, Shakira, Black Eyed Peas y BTS. (Foto: IG @shakira)

Uno de los rumores decía que la intérprete de “One Kiss” iba a cantar junto a la colombiana, generando miles de reacciones positivas en redes sociales. Sin embargo, fue la propia Dua Lipa quien negó tajantemente su participación.

DUA LIPA NO ESTARÁ EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

A través de una historia de Instagram, la nacida en Reino Unido señaló que no estará presente en la inauguración de Qatar 2022, además de dejar en claro que jamás hubo acuerdos o negociaciones con la directiva de la FIFA para llevar a cabo su show.

Dua Lipa utilizó sus redes sociales para descartar que forme parte de la ceremonia del Mundial Qatar 2022. (Foto: Dua Lipa/ Instagram)

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo . Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, puntualizó Dua Lipa, evidenciando que no está de acuerdo con que el máximo torneo de fútbol se lleve a cabo en tierras qataríes.

Al parecer, la artista no está de acuerdo con la manera de manejo de los derechos humanos en el país anfitrión, por lo que nunca tuvo en mente participar directamente con el torneo de selecciones.

La cantante tampoco viajará a Qatar para alentar a su país (Foto: Angela Weis / AFP)

De hecho, manifestó que no viajará a alentar a la selección de Inglaterra en tierras qataríes. Tal decisión fue criticada por varios seguidores en redes sociales, mientras otros le brindaban su apoyo.