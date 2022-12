La eterna duda sobre el mejor jugador de todos los tiempos siempre ha estado en el ojo mediático. Mientras que los argentinos sitúan a Lionel Messi y Maradona en lo más alto, los hinchas brasileños aseguran que Pelé fue el futbolista más completo que haya pisado un campo de juego jamás. Sin embargo, existe un personaje controversial que se atrevió a colocar a O’Rei en lo más alto del podio.

A lo largo de los años, la historia del fútbol tuvo grandes estrellas que intentaron entrar al Olimpo del fútbol: Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y Zinedine Zidane son algunos de los nombres más sonados al momento del eterno debate. Sin embargo, para Hugo Orlando Gatti, conocido como el “Loco Gatti” , es Pelé quien se lleva el título del más grande de la historia del deporte rey.

De hecho, hace un tiempo declaró a un conocido medio argentino que Edson Arantes do Nascimento no tiene comparación alguna con otro futbolista, sea retirado o en actividad. Palabras que, como eran de esperarse, causaron bastante controversia en Argentina debido al duelo entre ‘ches’ y ‘brazucas’ dentro del panorama futbolístico.

Edson Arantes Do Nascimento y Diego Armando Maradona son las leyendas máximas del fútbol en su país (Foto: Pelé / Instagram)

“El mejor fue Pelé, yo lo vi jugar mucho, me enfrenté con él. Maradona está con los Di Stéfano, los Cruyff, aunque yo entiendo que muchos lo pongan ahí arriba. La gran diferencia es que Pelé, cuando se retiró, no tuvo una vida extradeportiva tan particular y mediática como la de Maradona. Lo más fue Pelé, Diego fue muy bueno, pero el grande fue Pelé”, señaló Gatti al reconocido medio Olé.

En ese contexto, Gatti añadió que la personalidad del ‘Pelusa’ influyó en la grandeza del argentino, aspecto en lo que también difería con el astro brasileño. “Era muy difícil tratar con Diego, una de las personalidades más importantes del mundo como Cassius Clay, como Jordan, como Pelé, como presidentes de Estados Unidos. Creo que era imposible ser Diego, un tipo muy especial, el entorno te endiosa, puede haber sido un Dios en la tierra, pero en realidad Dios hay uno solo”, declaró.

Pero no fue la única vez que alabó al brasileño ante los medios. Durante una emisión del 2017 del programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, el ex portero señaló que para comparar futbolistas se debe separar a Pelé del resto de los jugadores, ya que “Pelé es el más grande de todos”.

“Cuando se hable de fútbol, a Pelé hay que separarlo y después hablar de los demás. Después Alfredo (Di Stéfano), Cruyff, Diego”, dijo en aquel entonces el argentino de 78 años.

GATTI Y SU CRÍTICA CONTRA LIONEL MESSI

Fiel a aparecer en primeras planas, el ex jugador argentino también le mandó un dardo a su compatriota Lionel Messi, pues a su parecer, está lejos de pertenecer al selecto listado de los mejores de la historia.

“Messi es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol, que dejó de ser fútbol, juegan con VAR. Yo no le pego a Messi. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar”, sostuvo al medio TNT Sports.