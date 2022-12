Luego de la final de Qatar 2022, el debate entre los mejores jugadores de la historia volvió a ponerse en el centro de la mesa. Ahora con Cristiano Ronaldo casi fuera, el trono del Olimpo del fútbol se decide entre Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé.

Y es que la reciente coronación del astro argentino en Qatar trajo de nuevo la eterna pregunta a la mesa: ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Los principales candidatos en esta lucha son Diego Maradona, Lionel Messi y Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé.

Si bien los tres fueron campeones del mundo en su momento, tanto Diego como Lionel parten con cierta ventaja sobre O’Rei por lo realizado en clubes. Y es que el brasileño jamás llegó a desplegar su fútbol en el “Viejo Continente”, algo inverosímil sabiendo la cantidad de garotos que juegan actualmente en las principales ligas de Europa.

Pelé es el único futbolista que ganó tres veces la Copa del Mundo (Foto: Getty Images)

Por ello, y sabiendo el estado crítico en el que se encuentra Pelé, queda preguntarnos la razón por la que jamás jugó en las principales ligas europeas. ¿Sabías la razón?

LA RAZÓN POR LA QUE PELÉ JAMÁS JUGÓ EN EUROPA

El legado de O’Rei en Brasil es indiscutible. Si bien llegó a nombrar a varios sucesores en la historia, Pelé jamás tuvo comparación futbolística en Brasil. Razones no le faltan, pues fue el máximo goleador brasileño del que se tiene registro y, por si fuera poco, es el único ser humano que levantó tres veces la tan ansiada Copa del Mundo.

No obstante, la vasta, majestuosa e incomparable carrera del ídolo de 82 años tiene un ligero “manchón” que sirve de excusa para sus detractores: jamás jugó en Europa. Algo que a día de hoy parece absurdo, teniendo en cuenta el crédito que tienen los pentacampeones del mundo en el ámbito futbolístico.

Toda la carrera de Pelé fue en América (FOTO: EL COMERCIO)

Entonces, ¿qué pasó? Pues, resulta que en el apogeo de Pelé, el mismísimo Real Madrid fue a buscar al brasileño para que defienda los colores del club más grande de España. De hecho, se sabe que Santiago Bernabéu, personaje emblema de la entidad capitalina, fue hasta en 3 oportunidades en busca de O’Rei.

¿La respuesta de Pelé? Pues, siempre fue la misma: “Muchas gracias, es un honor para mí, pero quiero continuar en Brasil”.

Años más tarde, la leyenda máxima de Santos reveló en su libro biográfico el verdadero motivo por el que jamás salió de la tierra de la samba, ni mucho menos dejar de vestir los colores de su amado club.

“Nunca me planteé seriamente salir de Brasil. Me encantaba el arroz con frijoles que preparaba mi mamá. Me sentía cómodo y muy feliz en Brasil. Mis padres vivían al lado de mi casa, la temperatura era siempre de 25 grados y tenía la playa. ¿Qué más podía pedir?”, dijo el más grande futbolista de Brasil.

Edson Arantes do Nascimento y Lionel Messi son dos de los mejores jugadores de todos los tiempos (Foto: Barcelona)

Como sabemos, el ex atacante jugó durante 19 años en el más alto nivel del fútbol profesional brasileño, para luego completar su ciclo deportivo y retirarse en el New York Cosmos de Estados Unidos debido a la falta de ingresos económicos que tenía.

Sea en Europa, América, la Antártida o China, nadie puede dudar del legado del tres veces campeón del mundo con Brasil. ¡Esperamos tu recuperación, O’Rei!