Millones de fanáticos del fútbol alrededor del planeta han conocido la historia de un fanático por la selección peruana, David Chauca Quispe, más conocido como el personaje del ‘Hincha Israelita’. El portal infirmativo del Mudial de Qatar 2022 contó sus aventuras, la tristeza tras quedar fuera del mundial y aclaró no haber encontrado un superfán igual en todo el mundo.

“ Describir al padre de dos como un apasionado seguidor de Perú sería una gran subestimación . El obrero de la construcción de Lima pone su corazón y su alma, junto con el dinero que le sobra, en seguir a La Blanquirroja, que se perdió por poco la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 , tras una dolorosa derrota por penales ante Australia ”, dijo el medio oficial del mundial.

“En la memoria permanecerá el recuerdo del Ahmad Bin Ali por dos razones: en primer lugar, el heroísmo del portero de los Socceroos, Andrew Redmayne, cuyo baile en la línea ayudó a repeler dos tiros desde el punto de penalti, y en segundo lugar, el apasionado apoyo peruano. Miles de fanáticos viajaron de todo el mundo para apoyar a Perú, y ninguno de ellos dejó de cantar durante los 90 minutos, lidereados en la figura de David Chauca ”, añadió el portal informativo de los qataríes al mundo.

¿Por qué qataríes no lo llaman ‘Hincha Israelita’?

Debido a diferencias culturales, religiosas e históricas con Israel, los qataríes prefieren no reconocer al peruano como ‘Hincha Israelita’. “ Chauca llegó a Qatar luego de un viaje de 23 horas a través de Uruguay, Colombia y España, durante el cual vendió su motocicleta para cubrir sus gastos. Y aunque el resultado no fue del agrado de Perú, Chauca nunca cambiaría esta experiencia por nada ”, agregó el medio editado desde Doha.

“Es amor incondicional”, comenta David Chauca, quien cuenta la reacción de su familia tras su experiencia en Rusia 2018. “ Mi esposa dice que la selección de Perú es mi amante, que comparte mi corazón. Hago cosas imposibles para ver Perú. Fui a Uruguay, vendí mi moto y recé para que alguien me ayudara. Tenía mucha fe en que alguien me apoyaría y, afortunadamente, conocí a un hombre de negocios que pagó mi vuelo a Qatar. Sin él hubiera sido imposible”, cuenta el albañil más famoso del Perú.

Hincha Israelita rezó y lloró en el estadio de Doha

La noche anterior al partido, Chauca visitó el hotel del equipo de Perú y pasó la noche afuera orando por la victoria. El día del partido, fue uno de los primeros fanáticos en ingresar a Ahmad Bin Ali, mientras se creaba la atmósfera. A pesar de la pasión y el color en las gradas, fue el pequeño grupo de aficionados de Australia los que celebraron después de 120 minutos de empate y una agonizante tanda de penaltis.

Después de regresar a casa, Chauca dijo: “ Perder fue un golpe para todos. Me senté en el estadio durante 20 minutos después del partido. No podía creer que hubiéramos perdido. Llegaron las lágrimas de la derrota y me dolió, pero la vida sigue . El dolor y el cansancio no existen porque seguimos al equipo por convicción desde el corazón, en las buenas y en las malas ”, finalizó.

