¿Portero de Nueva Zelanda nunca vio jugar a Paolo Guerrero? Estas declaraciones te sorprenderán

Tanto en Perú como en Nueva Zelanda ya se vive la previa del repechaje por un cupo al Mundial de Rusia 2018. Stefan Marinovic, portero del cuadro 'kiwi', es el más buscado por los medios peruanos.



Como se recuerda, Stefan Marinovic dijo a La Nación de Argentina que Perú es un rival accesible en el repechaje. Esto en comparación con países como Chile o Argentina.



Ahora, en diálogo con el diario El Comercio, Stefan Marinovic se refirió a Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana. ¿Nunca lo vio jugar?



"No puedo decir cómo es (Paolo Guerrero) porque no lo he visto jugar, pero sé que juega en el más alto nivel y también ha estado en Europa con los mejores clubes. Nunca subestimo a los jugadores que enfrento", dijo Stefan Marinovic.



El meta 'kiwi' es compañero de Yordy Reyna en el Vancouver Whitecaps de la MLS (Primera División de Estados Unidos). ¿Ya hablaron del partido entre ambas selecciones?



"¡Todavía no hemos hablado! No creo que queramos decir mucho antes de este partido y tampoco lo haré sobre Nueva Zelanda. Tenemos una muy buena relación en el club. Y les garantizo que ambos haremos cualquier cosa para asegurar un lugar en la Copa del Mundo. Él hará cualquier cosa para intentar anotar y yo haré cualquier cosa para tratar de detenerlo", sentenció.