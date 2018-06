Portugal vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV amistoso rumbo al Rusia 2018

Portugal vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO. La selección portuguesa enfrentará al combinado belga en el Estadio Rey Balduino a la 1:45 p.m. (hora peruana), en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018, por la señal de ESPN.



Cristiano Ronaldo no estará en el partido de Portugal vs Bélgica. La estrella portuguesa obtuvo algunos días de descanso, por lo que no estará en el encuentro amistoso.



"Nos gustaría evidentemente que todos los mejores jugadores estén aquí, aunque para nosotros, eso no cambia gran cosa. Portugal será muy fuerte sin Cristiano Ronaldo. Ganaron en la final de la Eurocopa sin él", dijo el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez.



El español, que preseleccionó a 28 jugadores de Bélgica, deberá reducir su lista a 23 el 4 de junio para seguir las órdenes de la FIFA.



En el lado de Portugal, este partido, que constituye el test más importante de partidos de preparación a Rusia 2018, debería permitir a Fernando Santos efectuar algunas pruebas.



Portugal deberá de este modo a marcar sin Cristiano Ronaldo a Bélgica, y la defensa necesita tomar confianza, cuando la última vez que mantuvo su puerta a cero en noviembre, en un amistoso contra Arabia Saudí (3-0).



"Conocemos las cualidades de Bélgica, que posee un conjunto de jugadores fantástico. Es un equipo muy fuerte en el plano ofensivo. Será un excelente test para nosotros", dijo el entrenador de Portugal, Fernando Santos.



"Pero no vamos a cambiar todo en función de lo que pase en el curso de un partido u otro, o en función de nuestros rivales. Tenemos nuestra propia estrategia, que nos ha conducido a la victoria en la Eurocopa, no hay que olvidarlo", añadió.



