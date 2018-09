Portugal vs Croacia : EN VIVO ONLINE TV la campeona europea, sin Cristiano Ronaldo , se enfrenta este jueves en un amistoso a la subcampeona del mundo en Rusia 2018, que busca perpetuar su buen momento cuando su estrella Luka Modric pise el estadio Algarve, desde la 1:45 p.m., (hora peruana). Encuentro que también puede seguir EN DIRECTO por DirecTV.



Portugal vs Croacia llegan hasta la ciudad el Faro (Portugal) para preparar su estreno en la Liga de Naciones de la UEFA. Los balcánicos llegan con el talentoso Luka Modric, quien tendría todo más fácil, sin Cristiano Ronaldo en el campo, algo que no es extraño para Fernando Santos técnico de los lusos.



La gran ausencia de este Portugal vs Croacia será Cristiano Ronaldo (33 años) quien no está convocado pero su futuro en la selección de Portugal no parece comprometido. "Esta apto para la selección, todavía durante mucho tiempo", dijo el DT luso aunque muchos crean que la euro 2020 será su punto de retirada.

Se ainda precisas de razões para não perder o embate entre Campeões da Europa e Vice-Campeões do Mundo: presta bem atenção! 👀 🇵🇹 #TudoPorPortugal



🏪 Bilhetes (50% de desconto em cartão): https://t.co/UYFN8ZN6PDpic.twitter.com/o8z4qHoTSF — Portugal (@selecaoportugal) 5 de septiembre de 2018

Pero este Portugal vs Croacia no está huérfano de talentos, pues ante la ausencia de Cristiano Ronaldo los locales cuentan con la 'BAG' (Bernardo Silva, André Silva, Gonçalo Guedes), el tridente ofensivo llamado a tomar el relevo de su capitán.



Este Portugal vs Croacia mantiene inalterado el entusiasmo de los balcánicos dos meses después de aquella final perdida por 4-2 ante Francia en Moscú. El próximo duelo de Los lusos será con España, en Elche, en el debut en la nueva Liga de Naciones de la UEFA.



Por el momento, Modric, quien cumple 33 años este domingo, es un icono incontestable, con un prestigio al máximo, después de haber sido elegido por la UEFA como mejor jugador de la pasada temporada. También es muy querido y popular Ivan Rakitic (Barcelona), que no estará ante Portugal.



O último jogo no Estádio Algarve teve 4 motivos para festejar! 🎉 Revê as emoções do 4-1 frente à Letónia e vai afinando a garganta para o jogo de quinta-feira! 📣🇵🇹 #TudoPorPortugal



🎟 Portugal x Croácia (50% em cartão Continente): https://t.co/UYFN8ZN6PDpic.twitter.com/vcD4ISywuA — Portugal (@selecaoportugal) 4 de septiembre de 2018

Portugal vs Croacia: Posibles alineciaciones



Portugal: Rui Patricio; Cedric Soares, Pepe, Luis Neto, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Ruben Neves, William Carvalho, Rony Lopes; Andre Silva, Goncalo Guedes.



Croacia: Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Josip Pivaric, Antonio Milic; Marcelo Brozovic, Marko Pjaca, Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic; Ivan Santini