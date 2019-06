Portugal vs Holanda EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, final de Liga de Naciones 2019

Portugal vs Holanda EN VIVO EN DIRECTO. 'Lusos' reciben este domingo a la 'Naranja Mecánica' en el Estadio do Dragão por la final de la Liga de Naciones 2019. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (3:45 p.m. de Argentina / 8:45 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Portugal vs Holanda vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Portugal de Cristiano Ronaldo y Holanda de Van Dijk se verán las caras en Oporto por el título de la Liga de Naciones 2019, el primero que se disputa en el fútbol europeo.

Portugal viene de imponerse 3-1 ante Suiza con triplete de Cristiano Ronaldo. Mientras que Holanda de una trabajada victoria 3-1 en los suplementario frente a Inglaterra.



Sin duda un partidazo entre Portugal y Holanda, donde el primero quiere coronarse ante su gente y el segundo celebrar un torneo luego de no estar en la Eurocopa 2016 y el Mundial Rusia 2018.



Portugal vs Holanda: Alineaciones probables



Portugal: Rui Patricio, Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro, Carvalho, Neves, Silva, Fernandes, Feliz, Cristiano.



Holanda: Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; Van de Beek, De Jong, Roon, Bergwijn; Depay, Babel.