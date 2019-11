Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, juegan por las Eliminatorias Eurocopa 2020

Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la décima jornada del grupo B de la clasificatoria a la Eurocopa 2020 en el estadio Josy Barthel desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Portugal y Luxemburgo uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones de la clasificación a la Eurocopa 2020.

La vigente campeona del torneo, liderada por Cristiano Ronaldo, no dispone aún de su boleto para la edición 2020, pero tratará de validarlo el domingo 17 de noviembre en Luxemburgo en la última fecha de la fase de clasificación.

El cuadro portugués, dirigida por Fernando Santos, no contemplan otro objetivo que ganar a la modesta selección luxemburguesa para sellar su presencia en la cita continental que iniciará en junio del próximo año.

Portugal vs Lituania: Tercer Gol de Cristiano Ronaldo (Video: UEFA)

No obstante, un empate o una derrota podrían servirles a los lusos, en caso de tropiezo de Serbia ante una Ucrania que ya tiene la clasificación asegurada desde la pasada jornada del clasificatorio.

En el peor de los casos, a la selección de Portugal tendría una opción para defender la corona el siguiente año. Los lusos disputarían el repechaje de la Liga de Naciones para conseguir el boleto.

De otro lado, a sus 34 años, Cristiano Ronaldo quiere superar una barrera simbólica, la de los 100 goles defendiendo la camiseta de la selección.

Con 98 tantos, tres de ellos anotados el jueves ante Lituania (6-0), el atacante de la Juventus lo tiene a tiro, como también el récord goleador entre todas las selecciones del mundo, en poder del iraní Ali Daei (109).

Portugal vs. Luxemburgo: horarios del partido

México 8:00 a.m.

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 3:00 p.m.



Portugal vs. Luxemburgo: posibles alineaciones

Portugal : Patricio; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Fernandes, Neves, Carvalho; Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.



Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; V. Thill, Sinani, Barreiro, O. Thill, Rodrigues; Deville.



Portugal vs. Luxemburgo: ¿cómo llegar al estadio?

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.