Portugal venció 2-0 a Luxemburgo por la fecha 10 del Grupo B de las Eliminatorias y se clasificó a la próxima Eurocopa 2020. El duelo se disputó en el en el estadio Josy Barthel.

El encuentro sirvió para que Cristiano Ronaldo anotara su gol número 99 con el combinado de Portugal, que pasa como segunda del Grupo B con 17 puntos, tres menos que Ucrania.



Fernando Santos se desesperaba en el banquillo portugués porque su equipo no acababa de estar acertado en la creación con Pizzi, Bruno Fernandes o Bernardo Silva para conectar con Cristiano Ronaldo. Y con el factor en contra de un terreno de juego en mal estado.



Precisamente, fue Bernardo Silva el que inventó un pase de gol medido al sportinguista Bruno Fernandes, que batió en el minuto 38 al guardameta local y dio oxígeno a su selección y a los cientos de aficionados portugueses que acudieron a ver a sus compatriotas.



Tras el descanso, Portugal se mostró mucho más inspirada que en la primera mitad y en los cinco primeros minutos ya tuvo ocasiones claras para ampliar su ventaja.



Luxemburgo sólo se zafaba del asedio visitante con alguna contra en el que casi siempre tenía como protagonista a Gerson Rodrigues, un delantero del Dinamo de Kiev que nació en Portugal y que fue el mejor de su selección.



Portugal no acababa de controlar el partido, con Bernardo Silva y Fernandes muy imprecisos en el pase, por lo que en el minuto 70 Fernando Santos retiró a André Silva para dar entrada al joven Diogo Jota, media punta que hace dos años vendió el Atlético de Madrid al Wolverhampton inglés, club en el que ha catapultado su carrera.



La tranquilidad para los lusos no llegó hasta el minuto 85, cuando Ronaldo marcó su gol número 99 con las "quinas". Fue un remate de Diogo Jota dentro del área pequeña que Ronaldo remachó al fondo de la red sobre la misma línea de gol.

El duelo entre Portugal y Luxemburgo uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones de la clasificación a la Eurocopa 2020.

La vigente campeona del torneo, liderada por Cristiano Ronaldo, no dispone aún de su boleto para la edición 2020, pero tratará de validarlo el domingo 17 de noviembre en Luxemburgo en la última fecha de la fase de clasificación.

El cuadro portugués, dirigida por Fernando Santos, no contemplan otro objetivo que ganar a la modesta selección luxemburguesa para sellar su presencia en la cita continental que iniciará en junio del próximo año.

No obstante, un empate o una derrota podrían servirles a los lusos, en caso de tropiezo de Serbia ante una Ucrania que ya tiene la clasificación asegurada desde la pasada jornada del clasificatorio.

En el peor de los casos, a la selección de Portugal tendría una opción para defender la corona el siguiente año. Los lusos disputarían el repechaje de la Liga de Naciones para conseguir el boleto.

De otro lado, a sus 34 años, Cristiano Ronaldo quiere superar una barrera simbólica, la de los 100 goles defendiendo la camiseta de la selección.

Con 98 tantos, tres de ellos anotados el jueves ante Lituania (6-0), el atacante de la Juventus lo tiene a tiro, como también el récord goleador entre todas las selecciones del mundo, en poder del iraní Ali Daei (109).

Portugal vs. Luxemburgo: horarios del partido

México 8:00 a.m.

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 3:00 p.m.



Portugal vs. Luxemburgo: posibles alineaciones

Portugal: Patricio; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Fernandes, Neves, Carvalho; Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.



Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; V. Thill, Sinani, Barreiro, O. Thill, Rodrigues; Deville.



