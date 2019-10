Portugal vs. Luxemburgo vía ESPN con Cristiano Ronaldo por Eliminatorias rumbo a la Eurocopa

Portugal vs. Luxemburgo MINUTO A MINUTO Cristiano Ronaldo y compañía esperan este viernes en casa a los 'Leones Rojos' por la fecha 7 del Grupo B de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. No te pierdas este partido programado para la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2, para Latinoamérica, mientras que beIN y DAZN también transmitirán el cotejo .



¿Vas a seguir el Portugal vs Luxenburgo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Portugal.



Con Cristiano Ronaldo en el ataque, la selección de Portugal recibirá a Luxemburgo en su lucha por alcanzar un cupo a la decimosexta edición del certamen europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio José Alvalade.

Portugal vs. Luxemburgo: horarios del partido



México - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m

Uruguay - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Cristiano Ronaldo y el jugador de Atlético de Madrid, João Félix, son los atractivos de la selección de Portugal para sus encuentros frente a Luxemburgo y Ucrania, donde la novedad del entrenador Fernando Santos ha sido la convocatoria de Rubén Semedo, defensa que milita en el Olympiacos.

Con esa serie de figuras, entre otras más, la selección de Portugal intentará acercarse al líder de su serie, Ucrania. A estas alturas de la competencia, el cuadro luso es segundo con 8 puntos, 5 menos que los ucranianos, que serán locales frente a Lituania.

"Es un orgullo jugar una vez más en un estadio lleno de gente. Los portugueses son nuestro duodécimo jugador", afirmó en conferencia de prensa, el entrenador de Portugal, Fernando Santos.

Por otro lado, el estratega de 65 años se refirió al rival de turno e indicó que el principio de su equipo debe ser siempre anotar y mandar en el partido. "El equipo de Luxemburgo tiene un enorme valor. Lo sabemos y tenemos que estar preparados", indicó

Consultado por Cristiano Ronaldo, santos confesó que el delantero de Juventus es "de otra galaxia".

Luxemburgo afrontará el duro desafío, un mes después de perder 3-1 a manos de Serbia. En la tabla, el conjunto luxemburgués es cuarto con 4 unidades, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas.

Portugal vs. Luxemburgo: probables alineaciones

Portugal : Rui Patricio; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Fernandes, Neves, Carvalho; Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.



Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; V. Thill, Sinani, Barreiro, O. Thill, Rodrigues; Deville.

