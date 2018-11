Portugal vs Polonia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE la selección lusitana busca demostrarle al mundo que no es dependiente de Cristiano Ronaldo y sin la estrella de Juventus espera tener una lugar en la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA donde este martes recibirán a los polacos, sin Robert Lewandowski, en el estadio 'Dom Afonso Henriques de Guimaraes'. El duelo se iniciará, desde las 2:45 p.m., y lo puedes seguir por la señal de DirecTv para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Portugal vs Polonia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Gimaraes.



Este Portugal vs Polonia por la última jornada del Grupo 3-A de la Liga de Naciones de la UEFA será afrontado con toda tranquilidad por Fernando Santos quien ya tiene la clasificación a los Final Four y solo espera cerrar esta fase de la mejor manera.



Este Portugal vs Polonia por la Liga de Naciones es la mejor oportunidad de los lusos en enviar un mensaje al mundo y demostrar que hay equipo sin Cristiano Ronaldo, ausente en estas dos últimas convocatorias.



Portugal vs Polonia resumen

Este Portugal vs Polonia no solo sufrirá la ausencia de Cristiano Ronaldo también Robert Lewndowski estará fuer a del once polaco debido a una lesión en la rodilla y será reemplazado por Arkadiusz Milik. En tanto que su selección ya está descendida a la Liga B y su DT probará a algunos jóvenes jugadores.



Inglaterra avanzó como primera en su grupo. La fase definitiva se disputará en junio, en Portugal, que ya aseguró su pasaje la víspera. Los otros dos participantes serán Bélgica o Suiza, así como Francia u Holanda.



Portugal vs Polonia Probables alineaciones



Portugal: Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Rui, Pizzi, Neves, Carvalho, Bruma, A. Silva, B. Silva. DT. Fernando Santos.



Polonia: Fabianski, Bereszynski, Glik, BednareK, Reca, Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa, Zielinski, Arkadiusz Milik. DT. Jerzy Brzęczek.