Portugal vs Serbia EN VIVO Con Cristiano Ronaldo y Joao Félix, chocan por las Eliminatorias a Eurocopa 2020

Portugal vs Serbia EN VIVO EN DIRECTO. 'Lusos' visitan este sábado a las 'Águilas Blancas' en el Estadio Estrella Roja de Belgrado por la fecha 5 del Grupo B de Eliminatorias a Eurocopa 2020. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (3:45 p.m. de Argentina / 8:45 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Portugal vs Serbia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. No te lo pierdas.



El presente y futuro se juntaron en la selección de Portugal. Se trata de Cristiano Ronaldo (34 años) y Joao Félix (19 años), quienes buscan la clasificación a la Eurocopa 2020 tras quedarse con la Liga de Naciones de la UEFA.

Portugal, que marcha cuarto en el Grupo B, está obligado a ganar de vista a Serbia, tercero, para seguir en la pelea, ya que solo los dos primeros se llevan los boletos para la Eurocopa 2020.



Sin duda, un choque vital para amabas escuadras donde solo importa los 3 puntos en esta jornada doble de Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, que se llevará a cabo en diversos países de Europa.