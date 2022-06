Portugal vs. Suiza EN VIVO Star+: se enfrentarán este domingo 12 de junio desde la 1:45 p. m. (hora peruana) por la cuarta fecha del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League. El partido también será transmitido por ESPN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Portugal vs. Suiza EN VIVO: Minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

- Salen los equipos a la cancha.

Portugal vs. Suiza EN VIVO: Alineaciones confirmadas

Portugal: R. Patricio, Cancelo, Pepe, Pereira, Nuno Mendes, B. Fernandes, Neves, Otavincho, Vitinha, Rafael Leao, Andre Silva.

Suiza: Omlin, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaquiri, Embolo y Seferovic.

Portugal vs. Suiza EN VIVO: Nota previa

Las acciones se desarrollarán en el Stade de Genève de Ginebra y el árbitro croata Fran Jovic será el encargado de impartir justicia. Actualmente, el Grupo 2 de la Liga A tiene a Portugal como líder, con siete puntos; seguido por España, que suma cinco; República Checa, con tres; y Suiza cierra la tabla sin unidades.

¿En qué canal ver partido Portugal vs. Suiza?

¿A qué hora ver partido Portugal vs. Suiza?

El arranque de la selección de Portugal en la UEFA Nations League ha sido muy positivo y el equipo cada vez luce más sólido en el aspecto colectivo. Los dirigidos por Fernando Santos se perfilan como favoritos para avanzar al final four y esta jornada será clave para acercarse a la clasificación.

Durante la fecha anterior, los ‘Lusos’ se impusieron por 2-0 sobre República Checa, con goles de Joao Cancelo y Gonçalo Guedes. No obstante, al margen de los artífices directos de las anotaciones, Bernardo Silva también se convirtió en la gran figura de su combinado nacional y ya suma tres asistencias en el torneo.

En tanto, Cristiano Ronaldo ha sido vital para Portugal, puesto que infló las redes dos veces, y es uno de los máximos artilleros en el presente certamen, pero esta vez quedó fuera de la lista de convocados para el cotejo por decisión del DT.

Por su parte, la selección de Suiza ha mostrado un bajo rendimiento, a diferencia de lo hecho en las Eliminatorias Qatar 2022. Sorpresivamente, la escuadra encabezada técnicamente por Murat Yakin ha enlazado tres derrotas consecutivas, recibió siete goles y solo anotó uno.

El único tanto de los suizos fue marcado por Noah Okafor, en la derrota 2-1 frente a República Checa. Hasta el momento, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri y Haris Seferovic, los líderes en ofensiva, están en deuda.

Portugal vs. Suiza: historial de partidos

Desde junio del 2008, los partidos Portugal vs. Suiza se desarrollaron en cinco oportunidades y las estadísticas favorecen a los ‘Lusos’: tienen tres victorias y dos derrotas.

05-06-2022: Portugal 4-0 Suiza - UEFA Nations League

05-06-2019: Portugal 3-1 Suiza - UEFA Nations League

10-10-2017: Portugal 2-0 Suiza - Eliminatoria

06-09-2016: Suiza 2-0 Portugal - Eliminatoria

15-06-2008: Suiza 2-0 Portugal - Eurocopa