Portugal vs Suiza EN VIVO con Cristiano Ronaldo por las semifinales de la Liga de Naciones 

Para este Portuga vs Suiza, Cristiano Ronaldo y compañía hacen de anfitriones y los hinchas lusos esperan que el combinado portugués adquiera el boleto directo a la próxima Eurocopa, torneo en que defenderá el título, tras ganar la pasada edición de Francia 2014.





Para este Portugal vs Suiza los lusos llegaron eliminando a Polonia e Italia, aunque en estas ocasiones no contó con Cristiano Ronaldo, apartado temporalmente de la selección hasta el pasado mes de marzo. Hoy CR7 piloteará la ofensiva junto al joven João Félix, que con 19 años ha marcado 15 goles en Liga con el Benfica.



Otros dos jugadores a tener en cuenta en ofensiva, son Bernardo Silva (Manchester City) y Bruno Fernandes (Sporting de Lisboa) también han sido considerados por Fernando Santos para este Portugal vs Suiza. Atrás, Pepe será el central de referencia en la defensa y estaría acompañado del joven del Benfica, Ruben Dias.



Los helvéticos llegan a este Portugal vs Suiza con la moral altope tras golear 5-2 al número 1 del ránking FFA, Bélgica, en esta Liga de Nacionales con una gran actuación de Haris Seferovic, el goleador del campeonato portugués, con Benfica y que hoy presenta sus credenciales al mundo.



Detrás de Haris Seferovic estará el campeón de la Champions League, Xherdan Shaqiri (Liverpool), también el capitán del Arsenal, Granit Shata, quien conducirá los hilos del partido.



Portugal vs Suiza: Alineaciones probable.



Portugal: Rui Patricio; Pepe, Ruben Dias, João Cancelo, Raphael Guerreiro; William Carvalho, João Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; João Félix, Cristiano Ronaldo.



Suiza: Yann Sommer; Nico Elvedi, Fabian Schär, Kevin Mbabu, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Edimilson Fernandes, Steven Zuber; Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic.