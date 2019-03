PORTUGAL VS. UCRANIA | EN VIVO | EN DIRECTO | ELIMINATORIA EUROCOPA 2020 | El campeón actual de la Eurocopa, Portugal , se enfrenta hoy a una difícil Ucrania en el inicio de las eliminatorias rumbo a la copa más importante de selecciones de Europa. Cristiano Ronaldo vuelve a su selección tras casi nueve meses de ausencia, pero con la misma hambre de récords y títulos. El duelo se jugará en el Estadio Da Luz de Lisboa. Para ver este partido de fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Portugal vs. Ucrania en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este encuentro.



Portugal vs. Ucrania FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de DirecTv. Mientras que en Centroamérica el canal encargado de la transmisión será Sky Sports. BeIN Sports hará lo mismo para algunos países de Europa y Canadá en diferentes horarios: Perú (2:45 p.m.) | Argentina (4:45 p.m) | Colombia (2:45 p.m.) | México (1:45 a.m.) | Brasil (5:45 p.m.) | Bolivia (1:45 p.m.) | Canadá (2:45 p.m.) | Ecuador (2:45 p.m.) | Estados Unidos (2:45 p.m.) | Venezuela (2:45 p.m.)

En España, el Portugal vs. Ucrania será televisado en directo el viernes 22 de marzo a las 20:45 horas por los canales beIN Sports y Canal Cuatro.



En Estados Unidos, el partido por las eliminatorias Eurocopa 2020 Portugal vs. Ucrania podrá verse a través de los canales ESPN+, Univision Deportes En Vivo, UniMás, Univision NOW, Univision Deportes | 11:45 a.m. (Los Ángeles) | 2:45 p.m. (Miami y Nueva York)

Pero si estás en otros países en los que el Portugal vs. Ucrania no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por Eliminatorias Eurocopa 2020



Descarga aquí la app móvil para ver Portugal vs. Ucrania vía DIRECTV PLAY

Descarga aquí la app móvil para ver Portugal vs. Ucrania vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver Portugal vs. Ucrania vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver Portugal vs. Ucrania vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver Portugal vs. Ucrania vía Bet365





Horarios del Portugal vs. Ucrania en otros países del mundo





13:45 horas en México

14:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:45 horas en Venezuela, Bolivia

16:45 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:45 horas en Catar y Arabia Saudita

03:45 horas del sábado en China

04:45 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Portugal vs. Ucrania





Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina (canales 610-619)

Australia Optus Sport

Austria DAZN

Brasil TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia Italia 1

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nueva Zelanda SkySports Pop-Up

Nicaragua Sky HD

Noruega TV2 Sumo, TV2 Sport Premium

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Polonia IPLA, Polsat Sport Extra

Portugal Sport TV1, RTP 1

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

España Cuatro

Suiza DAZN

Reino Unido Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, Sky Sports Mix

Estados Unidos ESPN+, Univision Deportes En Vivo, UniMás, Univision NOW, Univision Deportes

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

CRISTIANO RONALDO REGRESA



La última ocasión en que Cristiano Ronaldo lució la elástica de la selección de Portugal fue el 30 de junio de 2018, cuando los lusos fueron eliminados, a manos de Uruguay, en octavos de final del Mundial de Rusia (2-1), cuando el astro aún pertenecía al Real Madrid.



Diez días después, el cinco veces ganador del Balón de Oro fichaba por la Juventus en un traspaso sorpresa, y decidía hacer un paréntesis con Portugal para adaptarse más rápidamente a Turín y a la Serie A.

Video: Cristiano Ronaldo ayuda a Cavani (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Una vez logrados con éxito ambos propósitos, Cristiano Ronaldo de 34 años, capitán de la vigente campeona de Europa, regresa con su selección y en un gran momento de forma luego de su triplete ante el Atlético de Madrid (3-0) que dio el pase a la 'Vecchia Signora' a cuartos de la Liga de Campeones.

Cristiano Ronaldo y su espectacular triplete Juventus vs. Atlético Madrid

Portugal no conoce la derrota en los seis partidos disputados sin su estrella, y finalizó en primer puesto de la Liga de las Naciones por delante de Italia y Polonia, clasificándose a la 'Final Four' que se disputará en junio sobre su suelo.



Como fuente de motivación, Cristiano Ronaldo va por otro record, ya que está a sólo dos goles de superar al irlandés Robbie Keane (21) y de convertirse en el máximo goleador de la historia en las fases de clasificación a las Eurocopas.