Real Madrid busca asegurar su pasaje a la final de la Supercopa de España y domina las acciones frente a Barcelona, aunque necesitan un poco más de precisión para llegar al gol. Durante la segunda parte, los ‘Merengues’ construyeron una buena jugada, pero el poste le negó el tanto a Karim Benzema.

El cotejo desarrollado en el King Fahd International Stadium de Riad generaba mucha emoción entre los hinchas, puesto que ambos clubes trataban de establecer la ventaja. Sin embargo, los ‘Azulgranas’ sufrían más, dado que no mostraron mucha solidez en defensa, lo que se vio reflejado a los 68 minutos.

Las líneas del Barcelona estaban adelantadas, casi en tres cuartos de cancha, y Vinicius Jr. aprovechó para inclinarse por la banda derecha, esperando una habilitación larga. El delantero brasileño estaba alejado del marcador que cubría el sector y realizó un control orientado, con la misión de hacer una diagonal al arco de Ter Stegen.

No obstante, el habilidoso futbolista no optó por la acción individual, sino que tocó para Karim Benzema, quien llegaba por la medialuna del área. El francés recibió la pelota en el punto penal y enganchó dos veces, para generarse un espacio y engañar a Ronald Araujo, quien no pudo defender de la mejor manera.

Finalmente, el ‘Gato’ encontró el momento perfecto para rematar con pierna izquierda, pero la dirección no fue la correcta. La pelota superó a Ter Stegen y terminó impactando en el poste, para tranquilidad de todos en el Barcelona; mientras que en Real Madrid se notó el pesar por la ocasión desperdiciada.