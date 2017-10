¿PPK declarará feriado el miércoles si Perú clasifica al Mundial de Rusia 2018? [VIDEO]

¡Vamos Perú! Todo el pueblo futbolero de Perú espera que Perú logre la ansiada clasificación a Rusia 2018. La escuadra peruana tendrá primero que derrotar a la selección de Colombia en el Estadio Nacional en Lima.



Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski visitó el viernes a los seleccionados en su hotel de concentración para poder saludarlos y alentarlos en el encuentro que tendrá la selección peruana frente a su similar de Colombia.



¿Feriado?



La gran mayoría de peruanos espera que Perú se imponga ante ante Colombia y celebrar como debe de ser. 36 años sin ir al Mundial tiene que festejarse sí o sí. Resto al tema, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indicó "que no descarta" declarar feriado el miércoles si Perú lograr clasificar al Mundial de Rusia 2018.



El mandatario peruano también manifestó que no descarta la idea de condecorar a Ricardo Gareca y sus muchachos si es que Perú llega al Mundial de Rusia 2018 después de 36 largos años de ausencia en la máxima del balompié mundial



"Yo tengo que condecorarlos, pero esperemos que termine el partido el martes", manifestó PPK en reciente entrevista para RPP. El presidente no se animó a dar un score el triunfo de Perú vs Colombia. ¡Sí se puede!



PPK