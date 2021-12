El brote de coronavirus sigue afectando a la Premier League y un partido más fue suspendido. A solo unas horas del inicio del Aston Villa vs. Burnley, las autoridades de la competición inglesa anunciaron que el encuentro no se jugará, luego de conocerse que los casos de contagio por COVID-19 aumentaron en el equipo local.

De acuerdo al informe enviado por los ‘Villanos’, el plantel pasó por pruebas de PCR el último viernes y los resultados llegaron este sábado, generando mucha preocupación: el número de casos positivos creció tras el partido ante Norwich City, que se disputó hace solo unos días. Ante esa situación, presentaron una solicitud de aplazar el nuevo juego del torneo local, el cual fue aprobado.

“Ante el creciente número de contagios de Aston Villa hoy, la Junta de la Premier League lamentablemente tuvo que posponer el partido en casa contra el Burnley”, se pudo leer en uno de los párrafos del comunicado enviado por las autoridades del campeonato inglés.

“Después de revisar toda la nueva información proporcionada por Aston Villa esta mañana y recibir asesoramiento médico por separado, la Junta aprobó la solicitud, debido a que el club no tenía suficientes jugadores para alinear un equipo. La decisión se basó en la cantidad de casos, lesiones y enfermedad por COVID-19″, agregaron en el documento.

Los integrantes de la institución dirigida por Steven Gerrard que han sido afectados por este brote ya se encuentran aislados y recibiendo el tratamiento adecuado, conforme a los protocolos establecidos en Inglaterra. De la misma forma, la Premier League aseguró que los cuatro partidos restantes de la fecha 18 se jugarán (Leeds vs. Arsenal, Newcastle vs. Manchester City, Wolves vs. Chelsea y Tottenham vs. Liverpool).

¿Qué partidos han sido suspendidos en la Premier League?

La jornada 18 de la Premier League ya acumula seis juegos suspendidos debido al aumento de contagios por coronavirus. Antes de conocerse la decisión sobre el Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester ya habían sido descartados de la programación.

Además, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros encuentros que tampoco se jugaron a causa de la COVID-19 en los días previos.