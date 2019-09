Premier League: Programación de los partidos de la fecha 5

La Premier League vuelve con todo. Luego de la para por la fecha FIFA, el fútbol inglés regresa con la fecha 5 del certamen que presentará a Liverpool buscando afianzarse en el liderato con puntaje perfecto seguido de Manchester City que apenas ha cedido un empate y con la polémica de los errores cometidos por el VAR.

La fecha 5 del fútbol inglés arranca este sábado 14 de setiembre desde las 6:30 am. (hora peruana) con el choque entre el Liverpool de Jurgen Kloop y el Newcastle que necesita empezar a puntuar para no enfrascarse en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Ese mismo sábado, a las 9:00 am. (hora peruana) se jugarán cinco partidos en simultáneo siendo el Manchester United vs. Leicester el más atractivo. Manchester City visita a Norwich a partir de las 11:30 de la mañana.

Con polémica por el VAR



El videoarbitraje (VAR), herramienta que fue introducida en la Premier League esta temporada, ha cometido, hasta la fecha, cuatro errores, en la Premier League, según explicó el director del colegio de árbitros, Mike Riley.

Uno de los errores cometidos fueron conceder como gol el empate del Newcastle United ante el Watford, por medio de Fabian Schar, que debía haber sido anulado por mano en la jugada previa.

También se equivocó en un encontronazo entre Youri Tielemans, del Leicester City, y Callum Wilson, del Bournemouth; así como en no pitar un penalti a favor del Manchester City por falta de Jefferson Lerma, del Bournemouth, sobre David Silva; y no concediendo una pena máxima al West Ham United en el encuentro ante el Norwich City.

Estos errores fueron comentados en la reunión que los equipos de la Premier League mantienen este jueves en Londres, para tratar, entre otros temas, la fecha del final del período de fichajes en verano



Con información de EFE

Premier League | Fecha 5 | Esta es la programación de partidos del fútbol inglés



Sábado 14 de setiembre



Liverpool vs. Newcastle

Hora: 6:30 am.

Estadio: Anfield

Canal: ESPN 2



Brighton vs. Burnley

Hora: 9:00 am.

Estadio: The American Express Community Stadium

Canal: ESPN Play

Manchester United vs. Leicester

Hora: 9:00 am.

Estadio: Old Trafford

Canal: ESPN 2



Sheffield vs. Southampton

Hora: 9:00 am.

Estadio: Bramall Lane

Canal: ESPN Play



Tottenham vs. Crystal Palace

Hora: 9:00 am.

Estadio: Tottenham Stadium

Canal: ESPN Play

Wolverhampton vs. Chelsea

Hora: 9:00 am.

Estadio: Molineux

Canal: ESPN Play



Norwich vs. Manchester City

Hora: 11:30 am.

Estadio: Carrow Road

Canal: ESPN 2



Domingo 15 de setiembre



Bournemouth vs. Everton

Hora: 8:00 am.

Estadio: Vitality Stadium

Canal: ESPN Play

Watford vs. Arsenal

Hora: 10:30 am.

Estadio: Vicarage Road

Canal: ESPN Play



Aston Vila vs. West Ham

Hora: 2:00 pm.

Estadio: Villa Park

Canal: ESPN 3