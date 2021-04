LE DA PLAY. El Arsenal de la Premier League atraviesa un duro momento institucional, se ubica actualmente en la posición 10 y, salvo gane esta Liga de Europa, no jugará torneo continental en la siguiente campaña. Por ello, ya hay una propuesta de inversión para mejorar el club, adquirir fichajes rutilantes y cambiarle el rumbo a nivel interno y futbolístico.

Se trata del multimillonario Daniel Ek, confundador de Spotify, quien ha manifestado sus intereses de comprar el club ‘gunner’. No lo haría solo ya que pretende tener una sociedad con exjugadores del cuadro de Londres como Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira.

Ek, un empresario que se destaca como presidente ejecutivo de la conocida plataforma de música, ya incluso se adelantó con un mensaje en su cuenta de Twitter. En él manifiesta todo el cariño que siente por el club que supo imponer un estilo de juego brillante.

Daniel Ek reveló su interés por comprar Arsenal. (Captura: Twitter)

“Desde pequeño he sido hincha del Arsenal. Si quieren vender, me gustaría intentarlo”, dijo la cara de Spotify. La noticia fue bien recibido por los hinchas del equipo inglés, que aún se encuentran descontentos por el intento de los directivos de jugar otro torneo que no sea la Champions League.

Pero desde el otro lado las actuales autoridades afirmaron que no tienen “ninguna intención” de vender el club. Además prometieron “tratar mejor” a los aficionados tras lo ocurrido en su adhesión a la Superliga europea.

Lo cierto es que el Arsenal es uno de los equipos que podrían pasar a formar parte de capitales de millonarios, como lo son Manchester City, Manchester United y Chelsea en la Premier League. En Francia, el mejor ejemplo de esto es el PSG.

