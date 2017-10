El jugador argentino Lulo Benítez conmovió al mundo entero tras donar parte de su hígado a su sobrino recién nacido y salvarle la vida, pese a que ello significó retirarse del fútbol. Ahora buscan que la FIFA reconozca este gesto.



La campaña es promovida por la ONG brasileña ABTO, que impulsa la donación de órganos en ese país. El objetivo es llegar a la FIFA y se le otorgue en forma simbólica el Premio Puskás -el mejor gol del año-.



Lulo Benítez era jugador del club Central Larroque del ascenso argentino antes de dejar el fútbol para salvar la vida de Milo, quien tuvo que atravesar una operación de siete horas con éxito.



La iniciativa de la ONG ABTO fue tendencia en redes sociales bajo el hashtag #PuskasParaLulo y cuenta con un portal, además, de un conmovedor video.

Mira la campaña de la ONG a favor de Lulo Benítez:

Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol

"Lulo Benítez se retiró del fútbol para donar parte del hígado y salvar la vida del sobrino. ¿Esto vale o no vale el Premio Puskás del gol más bonito del año?", cita en la web puskasparalulo.com



"El 23 de octubre, la FIFA concederá el Premio Puskás al mejor gol del año. Entre los candidatos, hay verdaderas obras de arte de todo el mundo. Pero, la más bella, no está en la lista. Sucedió fuera de la cancha", es la frase que impacta en la campaña a favor de Lulo Benítez.



"Ningún gol es más bonito que salvar vidas. Sea un donante de órganos. Hagamos que el gol de Lulo tenga la oportunidad de ganar. Comparte este video con @FIFAcom usando #puskasparalulo", pide la ONG en el portal.

Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol

En su momento, Lulo Benítez dio a conocer las motivaciones y sensaciones que lo llevó a tomar esta loable decisión. “Cuando me lo dijeron ni lo dudé. Tenía claro que debía abandonar el fútbol. Pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice”, aseguró.

“Lo más duro fue lo de Milo, su operación duró 12 horas. Pero por suerte ya está mejor que yo. Eso me pone feliz. Entró muy mal al hospital, estaba desnutrido, de color verde... Pero ya está recuperando. Creo que si sigue así, va a terminar jugando él en Central Larroque", concluyó Lulo Benítez, quien es ahora un símbolo de altruismo en el mundo entero.

Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol Piden Premio Puskás para Lulo Benítez: Donó su hígado, salvó una vida pero tuvo que dejar el fútbol

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.