La prensa chilena se pronunció y comentó el terrible resultado que dejó fuera a la selección peruana del sueño de llegar a Qatar 2022. Los medios extranjeros recordaron la vez que los hinchas blanquirrojos mostraron una banderola donde se reían de la eliminación de la escuadra mapuche.

Redgol, medio deportivo chileno, escribió y recordó la vez que unos hinchas peruanos usaron un meme inspirado en el buscador de Google para reírse de su eliminación de la ruta clasificatoria.

“A guardar los carteles”: prensa chilena se ríe de Perú al no clasificar a Qatar 2022 tras derrota

“Después de que la Roja se despidiera de la opción de decir presente en el Mundial de Qatar 2022, los hermanos peruanos se hicieron un verdadero festín con bromas y varios carteles dedicados a nosotros”, escribió el portal chileno ‘Redgol’.

“Eso sí, la venganza es un plato que se sirve frío y ahora Australia los sacó de la cita planetaria. ¿Dónde guardarán tantos carteles ahora?”, se preguntó finalmente el mencionado portal.

ADVÍNCULA RENUNCIA

La selección peruana quedó fuera del Mundial Qatar 2022, tras perder el repechaje ante su similar de Australia en la ronda de penales. Luis Advíncula participó en la tanda, aunque no pudo anotar y ello provocó que los ‘Socceroos’ puedan igualar la serie de los cinco disparos iniciales.

Finalmente, la derrota de la ‘Blanquirroja’ se consumó con el fallo de Alex Valera frente al guardameta Andrew Redmayne y ‘Bolt’ no ocultó su tristeza sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan. Horas después del encuentro, el lateral derecho de Boca Juniors anunció que se retiraría del combinado nacional, pero después eliminó la publicación.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”.