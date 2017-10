Presidente de Unión Huaral sobre caso de soborno: "Escuché el audio y si hay culpables habrán duras sanciones"

Arturo Sánchez, presidente de Unión Huaral, dio su versión de los hechos sobre el supuesto caso de soborno a sus jugadores previo al duelo con César Vallejo por la Segunda División. Reveló que hubo una llamada a un jugador para "tirarse para atrás" y que escuchó el polémico audio del intento de soborno.

[AQUÍ EL POLÉMICO AUDIO DEL INTENTO DE SOBORNO EN SEGUNDA DIVISIÓN]

"El trabajo de un año se fue al tacho en dos partidos. Hay que tener mucho cuidado. Un jugador nos dijo que recibió una llamada para tirarse atrás, y se habló con el plantel, en ese jugador yo confío plenamente. Conversé con muchos jugadores sobre el tema, habían muchas chances de quedar segundos", reveló el presidente de Unión Huaral en declaraciones a radio Ovación.



"Luego me entero que hubo un audio, lo escuché ayer (jueves). La comisión de fútbol se ha reunido, hemos trabajado el tema. Tenemos claro que ese jugador no tiene culpa alguna en el tema", agregó Arturo Sánchez.



"Las personas involucradas tendrán que responder por lo que pasó. Iremos hasta el final y si fuera cierto, el fútbol es otra cosa, no se puede engañar a las personas, ni tirar abajo el trabajo de una institución, si hay culpables, habrá las más duras sanciones", disparó el directivo.

El audio en mención sería Fischer Guevara de Coopsol, quien actuaría como intermediario con Ryan Salazar de Unión Huaral, que enfrentaba a César Vallejo. Al final los trujillanos ganaron 4-0 a los huaralinos.

