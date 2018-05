Por: Miguel Alegre y José Lara



El Perú ha tenido grandes delanteros a lo largo de su historia. Pocos tuvieron la chance de jugar un Mundial y menos aún son los que pueden jactarse de haber sido titulares en dos Copas del Mundo. Guillermo La Rosa fue el ‘9’ de la selección peruana de Argentina 1978 y España 1982, convirtiéndose además en el último futbolista peruano en convertir un gol en la cita futbolística más importante.



Ha tenido la dicha de jugar dos mundiales. ¿Imaginaba eso cuando se inició en el fútbol?



Las circunstancias no fueron fáciles para nosotros, pero éramos una familia futbolera. Hemos sido once hermanos, yo era el octavo y a todos nos gustaba jugar. Salió Inocencio, Florencio, Felipe, después yo y el último fue Eugenio. Pero siempre, en medio de los sueños realizados, había sufrimientos.

Ustedes son naturales de Puente Piedra...

Sí, y venir desde allá en micro, y a veces no tener para pasajes y pedir prestado, ha sido un sufrimiento, pero a la larga se fue convirtiendo en un sueño realizado y estoy contentísimo con la carrera que tuve, además que toda la vida he sido hincha de Alianza.



Pero no se inició ahí...

No, yo empecé en el Ingenio de Puente Piedra, un equipo de la liga amateur. De ahí pasé al Porvenir Miraflores, porque mi hermano Inocencio me aconsejó que vaya a un equipo de mitad de tabla para abajo para poder jugar, pues si me iba a uno grande, estaría de suplente.

Guillermo La Rosa jugó 8 partidos en dos Copas del Mundo (5 en Argentina 1978 y 3 en España 1982) Guillermo La Rosa jugó 8 partidos en dos Copas del Mundo (5 en Argentina 1978 y 3 en España 1982)

¿Cuántos años tenía?

17 o 18. Debuté chibolito. Me acuerdo que mi primer partido fue contra Cristal y nos golearon 5-1, pero yo solo quería que Ramón Mifflin y Alberto Gallardo me firmen autógrafos.



¿Los mundialistas del ’70?

Sí, también estaban ‘Chito’ La Torre y el doctor ‘Eloy’ Campos, que te operaba sin anestesia.’¿Quieres morir, zambito? Pasa por acá’, me decía. Yo soy hincha de todos ellos, me dieron mucha alegría en mi niñez.



¿Y cuál fue su primera experiencia en la selección?

Con el Porvenir Miraflores fui goleador de la Segunda y me llevaron a los Juegos Bolivarianos de 1973, en Panamá, donde hice 11 goles en 3 partidos. Ahí comenzaron a decirme ‘Pelé’.

¿Quiénes?

La prensa y los chicos más que todo. Y el ‘Cholo’ Castillo, que era el técnico, me decía: ‘No te la vayas a creer’. Qué me la iba a creer, si yo lo había visto a Pelé, estaban locos.



Pero después no juegas la Eliminatoria de ’74 ni la Copa América de 1975...

No, yo me había entusiasmado después de los Bolivarianos porque la gente me pedía, así como ahora piden a Benavente. Pero el técnico Roberto Scarone no me llamó. Era chibolo así que me quedé tranquilo. Siempre he ido por etapas.



¿Cuándo llega su oportunidad?

Cuando pasé del Sport Boys a Alianza, dos meses antes del Mundial del 78. Tenía un poco de temor de llegar a La Victoria porque era un equipazo, todos la tocaban y yo decía: ‘¿Qué voy a hacer ahí?’.

Guillermo La Rosa marcó solo un gol en la derrota 5-1 ante Polonia, en el último partido de España 82. Guillermo La Rosa marcó solo un gol en la derrota 5-1 ante Polonia, en el último partido de España 82.

¿Solo era definidor?

A mí me ponías la pelota y hacía goles. Pero Teófilo Cubillas, que también era de Puente Piedra, me dijo que el profesor Juan Eduardo Hohberg me quería y él me dio confianza cuando las cosas no me salían al principio. Entonces un día juego con Deportivo Municipal y meto tres goles. Después del partido agarré mi micro en Dos de Mayo y me fui hasta Puente Piedra. Al día siguiente, el lunes, compro mi periódico y veo que estaba convocado a la selección.



¿Y cómo reaccionó?

Me puse a temblar como perro chino. No lo podía creer. Faltaban solo 15 o 20 días para el Mundial. Fui a pasar los exámenes médicos y a los dos días ya estaba entrenando con Cueto, Velásquez, Cubillas y Chumpitaz en la selección.



Y terminó siendo titular...

El ‘Cholo’ Sotil estaba lesionado, lo habían operado recién, por lo que jugué los amistosos y lo hice bien. Así es el destino. Cuando me dieron mi fotocheck para el Mundial fui a mi barrio a enseñárselo a todo el mundo, hasta al panadero.

Y al rato ya estaba en una Copa del Mundo...

Así es. Jugué cinco partidos. En el primero, contra Escocia, estaba muy nervioso. Pero teníamos una selección maravillosa. Ganamos 3 a 1 con dos goles de Cubillas y uno de Cueto. Recuerdo que estábamos tan contentos que cantamos el himno nacional en el vestuario. Nos abrazábamos y algunos lloraban.



Fue muy emotivo...

Sí, antes del partido yo también me puse a llorar porque me acordé de mi papá, que murió cuando yo tenía 13 años. Él se levantaba tempranito para llevarme a entrenar.



Ese Mundial terminó con un episodio triste. ¿Le sorprendió no estar ante Argentina?

Se dicen tantas cosas que no me gustaría hablar de nuevo de todo esto. A mí me dijeron que vaya a la tribuna y me fui porque soy obediente. Me iba a llevar un equipo de España, pero después del 6-0 ni los perros me ladraban.

Guillermo La Rosa jugó dos mundiales junto a Cubillas, Cueto, Oblitas, entre otros. Guillermo La Rosa jugó dos mundiales junto a Cubillas, Cueto, Oblitas, entre otros.

¿Hubo algo raro?

Ya no quisiera hablar de eso. Mira, a mi abuelita la mataron y después de 40 años ya no voy a desenterrar el cuerpo. Ya eso pasó, es una historia que nunca más volverá a suceder. Hay cosas que todavía no son muy claras, pero que esto sea un ejemplo para los chicos, que nos están dando a todos una gran alegría.



¿Prefiere olvidar?

Yo sé que su trabajo como periodistas es investigar, pero a mí me da mucha tristeza recordar. Yo era joven y me acuerdo que cuando regresamos nos tiraban plata, plátanos. Me queda la imagen de ver a gente como Cubillas o Chumpitaz muy tristes. Pero mejor cambiemos de tema.



ESPAÑA 82



Hablemos de España 82...

Fue una experiencia maravillosa también. Llegué con más experiencia, tenía un Mundial encima, estaba jugando en el Nacional de Medellín y justo le hago gol a Colombia en esas Eliminatorias.

¿Y se lo dedicó a Carlos Salvador Bilardo, que dirigía a los ‘cafeteros’?

Lo que pasa es que en Nacional había 4 o 5 jugadores de su selección y ellos me dijeron que el DT argentino decía que Cueto y Uribe armaban paredes, pero que yo las desarmaba. Entonces cuando les hice el gol, sentí que se me abría el corazón y fui a buscar a Bilardo. Le hacía gestos con los dedos a la banca, pero no estaba ahí porque lo habían expulsado.



¿Y qué pasó en España 82? ¿Los afectó la gira?

Nosotros jugamos 10 partidos, con viajes a Milán, Florencia, Hungría, Bélgica, Argelia, Francia y entonces ya llegamos sin nada. A mí me dolió mucho porque teníamos un equipazo. Pero a la hora de la verdad no andamos. No me digan ahora que fue porque llevaron a otro o que las ‘camas’. Tuvimos demasiados amistosos.



¿Esperaban más?

Claro, me quedé muy triste. No quería salir de mi casa una semana, me chocó mucho, pero después te recuperas porque la vida continúa y tienes que salir adelante. Yo estoy muy agradecido con lo que me tocó vivir porque hasta ahora me recuerdan. Han pasado 36 años y me siguen buscando para entrevistarme.

Guillermo La Rosa siempre vistió con orgullo los colores de la bicolor en los mundiales. Guillermo La Rosa siempre vistió con orgullo los colores de la bicolor en los mundiales.

Fue el último peruano en anotar en una Copa del Mundo...

Sí, pero ni lo pude celebrar porque perdimos 5-1. Siempre decía que prefería que Perú vuelva a un Mundial a que sigan recordando ese gol y 36 años después por fin pudimos hacerlo.



¿Alguna anécdota que recuerde de ese Mundial?

Estábamos sentados en un restaurante francés y había un montón de cubiertos en la mesa. Entonces le digo a Leguía: ¿Cuál agarro? Porque en mi casa solo había uno para once hermanos ja, ja, ja’. ‘Yo tampoco sé, usa los del costado nomás’, me dice. ‘Ta que eres gringo y no sabes’, le dije y nos matamos de risa.



¿Con él concentraba?

En los dos mundiales. Hasta ahora me persigue y yo quiero botarlo ja, ja, ja. Es mi hermano. Igual que César Cueto, que es mi compadre y el que me ponía la pelota para que yo haga los goles.

¿Él le facilitaba la vida?

Pero yo tenía que practicar mucho. Siempre me quedaba entrenando los cabezazos media hora después. Tenía que trabajar mucho para poder jugar con Cubillas y Cueto, porque si tú les devolvías mal una pared se amargaban.



Veo que usted es consciente de sus limitaciones y eso lo hace más grande todavía.

Lo que pasa es que era consciente de mi precariedad técnica, pero al mismo tiempo sabía que tenía una gran fuerza interior. No me conformaba con lo que tenía. Por ejemplo, si iba a mi casa y tenía dos panes, entonces decía ‘algún día debo tener 100 panes acá y para eso tengo que luchar’. Después, cuando ya venían Cubillas o Sotil jugando, yo tocaba igual, por eso le di el pase a Oblitas en Francia.

Guillermo La Rosa estuvo en el álbum Panini de 1982. Guillermo La Rosa estuvo en el álbum Panini de 1982.

¿Para el gol en el ‘Parque de los Príncipes’?

Claro, todo el mundo se sorprendió, hasta ‘Pocho’ Rospigliosi. ‘La Rosa se ha vestido de 10, se ha transformado’, decía. Eso era por el trabajo que hacía. Una vez me preguntaron: ‘¿El futbolista nace o se hace?’. Son las dos cosas porque se nace como Cueto, Cubillas, Uribe y se hace como yo o Aldo Corzo. Por eso lo admiro.



¿Se identifica con él?

Claro, es un jugador que se tira de cabeza, la lucha, le pone ganas.



¿A qué jugadores ha admirado?

A Pelé, a Gerd Müller y, sobre todo, a ‘Perico’ León. Después a Maradona y ahora a Messi, jugadores que le dan alegría a la gente.



¿Y Paolo Guerrero?

Claro, esos goles que le hace a Argentina y a Uruguay de macho. También a Jefferson Farfán. Confío mucho en ellos.