En el PSG existe un nombre que encabeza la lista de fichajes para la próxima temporada. Se trata del entrenador francés Zinedine Zidane, a quien ven en Paris como el único capaz de manejar un grupo lleno de estrellas como Lionel Messi y Neymar.

Sin embargo, convencer a ‘Zizou’ de reeditar las grandes campañas que hizo en el Real Madrid, no viene siendo algo sencillo. En el PSG son conscientes que el estratega francés necesita de superestrellas en todas las líneas del equipo, es por eso que intentarán persuadirlo contratando a un crack de su confianza.

El elegido sería Paul Pogba, quien estaría lejos de renovar en el Manchester United. El campeón del mundo en Rusia 2018 tiene contrato con los ‘Red Devils’ hasta junio de este año, por lo que quedaría libre para la temporada 2022/23.

Cabe recordar que, anteriormente, Zidane ya había querido contar con Pogba en sus filas. Cuando el también exjugador del Real Madrid dirigía a la ‘Casa Blanca’, pidió la llegada del espigado mediocampista, sin embargo, esta operación nunca se concretó.

Paul Pogba tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2022. (Foto: EFE)

El PSG tendría competencia por Pogba

Según el programa español ‘El Chiringuito’, el Real Madrid sería también un posible paradero para Paul Pogba. Y es que quienes estarían empujando por esta posibilidad son dos compañeros suyos de selección: Karim Benzema y Kylian Mbappé, quien lidera la lista de fichajes para la próxima temporada.

No obstante, la directiva del Real Madrid no estaría muy convencida por el momento actual de Pogba, quien no está en su mejor nivel conocido. Como se sabe, el volante francés está valorizado en 60 millones de euros y ya ha paseado su calidad por la Juventus.