SE TERMINÓ LA PAZ. PSG es el club que ha protagonizado todas las noticias importantes desde hace un par de semanas cuando fichó a Lionel Messi, pero más allá de los millones que viene moviendo en marketing y venta de camisetas, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino se enfrenta a su primer conflicto interno. Y este tiene que ver con la portería, donde nombres más nombres menos, tienen hasta seis jugadores para el puesto.

Los dos principales jugadores en esa ubicación son el costarricense Keylor Navas y el italiano Gianluigi Donnarumma. Navas arrancó la temporada como titular, ha jugado los tres partidos, contra Troyes, Estrasburgo y Brest y todo parecía estar calmado, hasta que hace unas horas Donnarumma, quien es suplente de Navas, dio una entrevista.

El italiano conversó con Canal+ y habló sobre sus intenciones en París Saint-Germain, además de enviarle un mensaje al costarricense que puede no haya caído muy bien. Más aún si tenemos en cuenta que PSG así como ganó los tres primeros partidos, en todos recibió goles para un total de cinco.

Donnarumma le atajó a Saka el penal decisivo que significó el triunfo de Italia. (Foto: AFP)

“He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, expresó el joven de 22 años en unas declaraciones que levantaron polémica, más aún tras las críticas de la prensa a Keylor Navas por sus actuaciones irregulares.

Sin embargo, el italiano intentó bajarle los decibeles a sus palabras, aunque al parecer ya había sido tarde. “La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho”, agregó.

Gianluigi Donnarumma se convirtió en nuevo refuerzo del PSG tras llegar libre desde el AC Milan. (Foto: PSG)

Según medios franceses, una parte de la plana mayor del PSG es amiga de Keylor Navas y otra se inclinaría por Gianluigi Donnarumma tome el puesto. El italiano tuvo una gran Eurocopa, salió campeón con su país y, a entender de algunos, podría darle la solidez que el club necesita. De otro lado, por ahora Mauricio Pochettino no se ha referido al tema y tampoco ha confirmado si empezará a rotar a los arqueros.

De otro lado, Paris Saint Germain confirmó que el delantero argentino Mauro Icardi sufrió una lesión en el hombro derecho que lo mantendrá alejado de las canchas por alrededor de un mes.

”Los exámenes médicos han revelado que el internacional argentino sufre un esguince de grado 2 en la articulación acromioclavicular”, dijo el club en un comunicado. “Se estima que volverá a entrenar a pleno rendimiento en tres o cuatro semanas”.

TE VA A INTERESAR

5 ejercicios de calentamiento que debes hacer antes de correr o entrenar

Running: Cinco consejos para principiantes antes de empezar a correr

Running: Los diez mejores alimentos para runners