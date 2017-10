No pasó desapercibido. Layvin Kurzawa no solo marcó un triplete para PSG en Champions League. Además, brilló por encima de Neymar y Cavani. Pero su festejo con baile sensual fue lo mejor de la noche en París.



Kurzawa anotó su tercer gol (el 5-0 de PSG) y corrió a celebrar. Pero no lo hizo con sus compañeros -que llegaron después-, en solitario y con un triplete conseguido, se aferró al banderín y bailó de un amanera peculiar.

Mira el festejo súper llamativo del Kurzawa con el PSG:

PSG: Kurzawa y su festejo con baile sensual e íntimo, que enamoró a todos en la Champions

PSG recibió al Anderlecht en la cancha del Parque de los Príncipes para brindar a su afición una nueva goleada, sumando un parcial de 9-0 en dos partidos ante los belgas. A pesar de lo abultado que fue el resultado, el uruguayo Edinson Cavani y el francés Kylian Mbappé no lograron festejar ninguna diana.



Marco Verratti (30') allanó el camino del triunfo después de un ataque conducido por Neymar Jr. que el brasileño le dio a Mbappé en la frontal, para que el galo asistiera al italiano, que finalizó la acción a gol.



En el añadido del primer tiempo, el conjunto parisino gozó de un último saque de esquina antes del descanso que iba a terminar con el 2-0 obra de Neymar (45+4). El ex del FC Barcelona tocó en corto para el alemán Julian Draxler, que se la devolvió al 10 para que condujera hasta la frontal del área, desde donde sacó un disparo con bota derecha que llegó a tocar el arquero belga Frank Boeckx, de forma insuficiente porque el cuero acabó en gol.

A los pocos minutos de la reanudación, el astro brasileño participó nuevamente en el tercer tanto del PSG, el primero de la tripleta que logró Layvin Kurzawa (52, 72 y 78). Neymar Jr. ejecutó un libre directo que superó la barrera y rozó el arquero del Anderlecht, desviando la pelota al poste y propiciando un rechace al borde del área pequeña que el carrilero francés se encargó de empujar al fondo de la red.



Ante el Anderlecht, Neymar Jr. festejó su cuarta diana en esta Champions League, donde ha logrado marcar en cada una de las cuatro fechas que ha disputado. Además, la noche que regresaba a las canchas tras su expulsión en Ligue 1 frente al Olympique de Marsella (2-2), anotó por tercer partido consecutivo con el PSG.

