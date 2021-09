LA VERSIÓN DEL OTRO LADO. En las últimas horas, el diario L’Équipe reveló lo que sería el salario de Lionel Messi por los tres siguientes años en el PSG, y no pasó mucho tiempo para que el mismo club parisino salga a responder. Messi viene revolucionando el fútbol francés desde su llegada y, más allá de no tener una gran presentación en la Champions League ante Brujas, el argentino ya se ganó el respeto de todos sus compañeros en la institución.

Esto empezó cuando el diario L’Équipe dijo que Messi se embolsará 110 millones de euros netos de salario si cumple los tres años de contrato, el último de ellos opcional. Se trata de un salario similar al que había acordado con el Barcelona y al que cobra en PSG el brasileño Neymar, el mejor pagado del equipo.

Además de esa cantidad, Messi suma una prima de fidelidad de 10 millones de euros por cada una de las dos últimas temporadas, en caso de cumplirlas, su sueldo se elevaría a 40 millones por cada año. Una cifra enorme que, según el medio francés, podría haber despertado molestia en algunos integrantes del equipo.

La portada del diario L'Équipe causó revuelo dentro del club parisino que terminó muy enojado

Por ello, inmediatamente salió a responder PSG y lo hizo por intermedio de su director deportivo, el brasileño Leonardo. “No nos ha gustado. Está muy lejos de la realidad, en la duración y en las cifras. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo asegurar que no es la verdad”, aseguró el directivo.

“La duración del contrato es de dos años y no tres. Es una falta de respeto, el momento no lo entiendo, pero es vuestro problema”, dijo a los periodistas. “Y uno no se puede equivocar así en el contenido”. También se supo que el club podría reunirse directamente con L’Équipe para pedir una rectificación sobre el tema.

Leonardo es una voz autorizada en el PSG y salió a desmentir el supuesto contrato de Messi

Si las cantidades filtradas por el medio terminan siendo reales, Messi podría cobrar tres veces más que el astro Kylian Mbappé quien ya manifestó su deseo de irse del equipo. Justamente el atacante ‘galo’ podría perderse el partido de este domingo contra Olympique Lyon debido a una lesión.

“Estamos contento de su evolución. Veremos mañana (domingo) si estará en el grupo o no”, declaró el técnico Mauricio Pochettino. Si Mbappé es baja, la delantera la podrían conformar Messi, Neymar y Mauro Icardi. Para el argentino será su estreno con el club en el estadio Parque de Los Príncipes. “Messi está tranquilo, está muy bien que pueda estrenarse”, dijo el DT.

