PSG: Unai Emery anunció su salida del club y dejó este mensaje a Neymar [VIDEO y FOTOS]  

Unai Emery , entrenador del PSG, aprovechó la última práctica de la seman de su equipo para anunciar que dejará el club francés en junio próximo, tras llegar a un acuerdo con el dueño del cuadro parisino. El DT que nunca tuvo el apoyo de Neymar no terminó su discurso sin dedicarle algunas frases al delantero brasileño.



Unai Emery, con evidente congoja, reveló ante la prensa el acuerdo al que llegó con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG "He comunicado a los jugadores que, después de reunirme con el presidente, hemos decidido que no continuaré la próxima temporada", dijo el entrenador español.



Unai Emery recibió la 'sentencia' al quedar eliminado de la Champions League ante Real Madrid con una tibia actuación de Neymar. “Quiero salir de aquí con el respeto de la gente con quién trabajé. Siempre he sido honesto. Agradezco a los jugadores, al presidente y a los hinchas", el DT del PSG.



Unai Emery anuncia su salida del PSG ante la prensa

El entrenador de PSG no quiso reconocer la difícil convivencia con el brasileño Neymar, quien continua en Río de Janiero y a quien nunca pudo aprovechar en su máxima dimensión. "Los cambios nunca son fáciles. Le digo a Neymar que siga con la naturalidad con la que vive", agregó Unai Emery antes de marcharse.